Os signos que entraram numa maré de sorte e podem apostar na loteria, pois terão grandes chances de ganhar

Movimentações astrais indicam fase positiva para alguns signos, que podem viver dias de sorte extra e até se animar com jogos

Layne Brito - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Tem gente que acompanha o horóscopo por curiosidade. Outros, por costume. Mas, de vez em quando, as previsões chamam atenção por apontarem uma fase tão favorável que fica difícil ignorar.

É justamente esse o caso de alguns signos do zodíaco, que entraram em uma maré de sorte e podem sentir os reflexos dessa energia em diferentes áreas da vida, inclusive no campo financeiro.

Com o céu apontando boas oportunidades, coincidências favoráveis e uma sensível abertura para ganhos inesperados, muita gente já começou a olhar para a loteria com outros olhos.

Claro, nada substitui a cautela e o bom senso, mas para determinados nativos, o momento pode ser ideal para confiar mais na intuição e aproveitar a onda positiva que promete mexer com o bolso e com a esperança.

Signos vivem fase marcada por sorte e boas oportunidades

Entre os mais favorecidos do período, alguns signos aparecem com destaque por estarem cercados de energia positiva, confiança e chance de surpresas agradáveis.

1. Leão

Vive uma fase de brilho pessoal e expansão, o que pode atrair oportunidades inesperadas e momentos de sorte.

2. Sagitário

Aparece com forte tendência a viver acontecimentos positivos e reviravoltas agradáveis, especialmente em decisões tomadas no impulso.

3. Touro

Pode encontrar estabilidade e até ganhos em situações que antes pareciam improváveis, sobretudo quando agir com calma.

4. Peixes

Entra em um período de maior sensibilidade e intuição, o que pode ajudar a perceber boas oportunidades antes dos demais.

Intuição pode fazer diferença neste período

Mais do que pensar apenas em dinheiro, a maré de sorte também está ligada à confiança.

Em fases assim, muitos passam a perceber sinais, repetições e encontros improváveis como pistas de que algo bom pode estar a caminho.

Por isso, o período é visto como oportuno para agir com equilíbrio, sem exageros, mas com atenção redobrada às possibilidades.

Ainda que a astrologia seja encarada por muitos como entretenimento, ela continua despertando interesse justamente por tocar em temas que mexem com o imaginário popular, como sorte, destino e prosperidade.

Para quem acredita na força dos astros, esse pode ser um daqueles momentos em que vale prestar atenção ao universo e, quem sabe, arriscar um palpite.

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