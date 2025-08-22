Internet é a principal fonte de informação política para 45% dos eleitores em Goiás

Somando as redes sociais (38%) e os sites/blogs (7%), impressionantes 45% dos goianos buscam informações políticas primariamente por meios digitais

Samuel Leão - 22 de agosto de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A forma como o eleitor goiano se informa sobre política tem mudado significativamente. De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, a internet se consolidou como a principal fonte de notícias para a população de Goiás.

Somando as redes sociais (38%) e os sites/blogs (7%), impressionantes 45% dos goianos buscam informações políticas primariamente por meios digitais.

A televisão, tradicionalmente dominante, aparece em segundo lugar, com 31% da preferência.

Esse dado reforça a crescente influência do ambiente online na formação da opinião pública e no debate político no estado.

Dados técnicos

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada presencialmente com 1.104 eleitores em 52 municípios de Goiás, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-03228/2025.