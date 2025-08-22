Restaurante do Bem do Centro de Anápolis anuncia reabertura

Notícia chega como um alívio para muitos que dependiam do serviço, especialmente após a unidade ter sido interditada em junho

Anúncio de abertura do Restaurante do Bem. (Foto: Samuel Leão)

Após um período de portas fechadas que gerou preocupação entre seus frequentadores, o Restaurante do Bem, localizado no setor Central de Anápolis, tem data marcada para retomar suas atividades.

A Organização dos Voluntários de Goiás (OVG) anunciou que, a partir de 1º de setembro, o estabelecimento voltará a funcionar normalmente, oferecendo refeições a um valor simbólico de R$ 2.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 14h. A notícia chega como um alívio para muitos que dependiam do serviço, especialmente após a unidade ter sido interditada em junho para supostas melhorias estruturais, sem um cronograma claro para a reabertura.

A ausência do restaurante no Centro forçou muitos a buscar alternativas em outras unidades da cidade, enfrentando custos adicionais com transporte. Agora, a expectativa é que a normalização do serviço traga de volta a tranquilidade para a população que mais precisa.

 

