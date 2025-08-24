6 alimentos que ajudam a combater a insônia: o que incluir no jantar para dormir melhor, segundo especialistas
Se você tem dificuldade para pegar no sono, vale a pena conhecer quais comidas são ideais para você incluir na última refeição do seu dia
Alimentos têm um papel direto na qualidade do sono, embora muitas pessoas não percebam isso.
Quando a insônia aparece, é comum procurar soluções rápidas, mas a verdade é que aquilo que você coloca no prato no fim do dia pode fazer toda a diferença.
Alguns alimentos possuem nutrientes que ajudam o corpo a relaxar, regulam os hormônios do sono e deixam o descanso mais profundo e reparador.
Por isso, se você tem dificuldade para pegar no sono, vale a pena conhecer quais opções incluir no jantar.
1. Banana
Para começar, você precisa entender que a banana é rica em magnésio e potássio, dois minerais que ajudam no relaxamento muscular e no equilíbrio do sistema nervoso. Além disso, ela contém triptofano, um aminoácido que auxilia na produção de serotonina e melatonina, hormônios ligados ao sono.
2. Aveia
Apesar de muitas pessoas associarem a aveia ao café da manhã, incluí-la no jantar pode ser uma ótima ideia. A aveia contém triptofano e ainda fornece carboidratos de baixo índice glicêmico, que ajudam o corpo a absorver melhor esse aminoácido. Isso favorece a sensação de sonolência natural.
3. Leite morno
O leite é um dos alimentos mais conhecidos quando o assunto é insônia. Isso porque também contém triptofano e cálcio, que auxiliam na produção de melatonina. Beber um copo de leite morno antes de dormir pode ser uma estratégia simples e eficaz.
4. Nozes e castanhas
As oleaginosas, como nozes, castanhas e amêndoas, são fontes de magnésio e também fornecem pequenas quantidades de melatonina. Comer uma porção moderada à noite ajuda a reduzir a ansiedade e favorece o relaxamento.
5. Peixes ricos em ômega-3
Peixes como salmão, sardinha e atum são ótimos para o jantar. Além de serem fontes de proteínas magras, ainda contêm vitamina D e ômega-3, nutrientes que auxiliam na regulação da serotonina, essencial para dormir bem.
6. Chá de camomila
Embora tecnicamente não seja um alimento sólido, o chá de camomila merece destaque. Ele contém antioxidantes que atuam como calmantes naturais e ajudam a induzir o sono. Tomar uma xícara antes de deitar pode se transformar em um ritual relaxante.
