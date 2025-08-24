6 alimentos que ajudam a combater a insônia: o que incluir no jantar para dormir melhor, segundo especialistas

Se você tem dificuldade para pegar no sono, vale a pena conhecer quais comidas são ideais para você incluir na última refeição do seu dia

Pedro Ribeiro - 24 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Alimentos têm um papel direto na qualidade do sono, embora muitas pessoas não percebam isso.

Quando a insônia aparece, é comum procurar soluções rápidas, mas a verdade é que aquilo que você coloca no prato no fim do dia pode fazer toda a diferença.

Alguns alimentos possuem nutrientes que ajudam o corpo a relaxar, regulam os hormônios do sono e deixam o descanso mais profundo e reparador.

Por isso, se você tem dificuldade para pegar no sono, vale a pena conhecer quais opções incluir no jantar.

6 alimentos que ajudam a combater a insônia: o que incluir no jantar para dormir melhor, segundo especialistas

1. Banana

Para começar, você precisa entender que a banana é rica em magnésio e potássio, dois minerais que ajudam no relaxamento muscular e no equilíbrio do sistema nervoso. Além disso, ela contém triptofano, um aminoácido que auxilia na produção de serotonina e melatonina, hormônios ligados ao sono.

2. Aveia

Apesar de muitas pessoas associarem a aveia ao café da manhã, incluí-la no jantar pode ser uma ótima ideia. A aveia contém triptofano e ainda fornece carboidratos de baixo índice glicêmico, que ajudam o corpo a absorver melhor esse aminoácido. Isso favorece a sensação de sonolência natural.

3. Leite morno

O leite é um dos alimentos mais conhecidos quando o assunto é insônia. Isso porque também contém triptofano e cálcio, que auxiliam na produção de melatonina. Beber um copo de leite morno antes de dormir pode ser uma estratégia simples e eficaz.

4. Nozes e castanhas

As oleaginosas, como nozes, castanhas e amêndoas, são fontes de magnésio e também fornecem pequenas quantidades de melatonina. Comer uma porção moderada à noite ajuda a reduzir a ansiedade e favorece o relaxamento.

5. Peixes ricos em ômega-3

Peixes como salmão, sardinha e atum são ótimos para o jantar. Além de serem fontes de proteínas magras, ainda contêm vitamina D e ômega-3, nutrientes que auxiliam na regulação da serotonina, essencial para dormir bem.

6. Chá de camomila

Embora tecnicamente não seja um alimento sólido, o chá de camomila merece destaque. Ele contém antioxidantes que atuam como calmantes naturais e ajudam a induzir o sono. Tomar uma xícara antes de deitar pode se transformar em um ritual relaxante.

