Base Aérea de Anápolis anuncia cancelamento de Portões Abertos 2025

Evento estava previsto para acontecer no dia 21 de setembro e reuniria milhares de pessoas

Gabriella Pinheiro - 26 de agosto de 2025

Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis. (Foto: Wanderson Pires)

Em comunicado oficial emitido nesta terça-feira (26), a Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou que não realizará o tradicional Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis neste ano.

Previsto para o dia 21 de setembro, o cancelamento do evento — considerado um dos mais aguardados pela população anapolina e da região — se deve a questões logísticas. O órgão, porém, não revelou mais informações.

A programação costuma reunir milhares de pessoas para conhecer de perto as aeronaves militares, além de acompanhar demonstrações aéreas e visitar as instalações da Base.

Apesar do anúncio, a Base Aérea de Anápolis salientou que “mantém o compromisso com a comunidade” e está trabalhando para a retomada do evento em 2026.

Leia a nota:



A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que o evento Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis (BAAN), inicialmente previsto para o dia 21 de setembro de 2025, não será realizado neste ano em razão de questões logísticas.

A Base Aérea de Anápolis reitera seu compromisso com a comunidade local e com todos os entusiastas da aviação, ressaltando que trabalha para o retorno do evento em 2026, quando espera novamente abrir suas portas ao público.

