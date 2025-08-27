Conheça a cidade mais nova de Goiás e que possui uma cachoeira de 96 metros de altura

Entre matas, trilhas e quedas d’água, saiba qual é o refúgio goiano que revela beleza e história a cada passo

Anna Júlia Steckelberg - 27 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Piranhas tem vida oficial curta: nasceu como município em plena década de 1950, emancipado de Caiapônia pela Lei Estadual nº 812 em 14 de outubro de 1953, com instalação oficial em 1º de janeiro de 1954. Fora elevado a distrito apenas meses antes, em novembro de 1952, por lei municipal. Apesar disso, suas raízes públicas são recentes perto de arrabaldes seculares do estado, o que o torna, entre os habitantes, uma das “cidades mais novas de Goiás”.

Piranhas desponta como destino turístico de charme discreto e natureza generosa. Seu principal cartão-postal é o Salto de São Domingos, uma cachoeira impressionante de 96 metros de altura, considerada a segunda maior em Goiás. Para chegar lá, aventure-se por cerca de 30 km de asfalto, mais 23 km de estrada de terra e uma leve trilha, esforço amplamente recompensado pela vista. O caminho pode soar aventureiro, mas se torna poesia dos sentidos com o som e a queda d’água.

Além do Salto, Piranhas revela segredos naturais que merecem um roteiro à la guia turístico. Há a Cachoeira Três Tombos, com três quedas d’água lado a lado, piscina natural no fim e trilhas discretas para os destemidos. A Cachoeira Santa Helena e o poço da cachoeira Piancó ainda oferecem banhos em águas cristalinas acompanhadas de cardumes que se divertem no fundo. E não para por aí: trilhas revelam o Morro de Mesa, ideal para vistas panorâmicas de tirar o fôlego.

O charme de Piranhas vai além da natureza: é acolhimento goiano em forma de simplicidade urbana. A economia baseia-se em agricultura e pecuária, com destaque para soja, milho e o histórico arroz, segundo o IBGE. A população segue modesta, cerca de 11.712 habitantes no Censo de 2022, estimados em 11.913 em 2024.

Seja de chapéu ou mochila, quem chega à cidade pelo CIT (Centro de Informação ao Turista), localizado na Avenida do Contorno, Setor Planalto, encontra apoio para explorar trilhas, cachoeiras e panoramas.

Piranhas surpreende por seu contraste: nasceu cidade nos anos 50, mas se vê como paraíso escondido, ainda fora das rotas lotadas. Em cada queda d’água, um convite à contemplação; em cada trilha, uma história por descobrir.

