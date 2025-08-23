Conheça o Salto de São Domingos, uma das maiores quedas d’água de Goiás com 96 metros

Ele despenca como um prédio de 30 andares e revela o coração selvagem do Cerrado goiano

Anna Júlia Steckelberg - 23 de agosto de 2025

Cachoeira São Domingos, em Piranhas. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Piranhas)

Imagine a cena: uma parede de rocha antiga, onde a água despenca livremente por 96 metros, um espetáculo tão imponente que exige fôlego antes mesmo da trilha começar. Estamos falando do Salto de São Domingos, em Piranhas, considerado a segunda maior queda d’água do estado e eleito por muitos como uma das mais belas do Brasil, a altura equivale a um edifício de 30 andares.

Fundada em 1948 durante a construção da estrada entre Caiapônia e Aragarças, a cidade cresceu com a força da agricultura e da pecuária, mas foi a natureza, especialmente o Salto, que consolidou seu nome no mapa do turismo regional.

Chegar até lá exige um gosto por aventura: são cerca de 310 km a partir de Goiânia, com 30 km em asfalto, 23 km em estrada de terra e, por fim, uma trilha que desafia pernas e expectativas. Mas o visual? Cada passo rende um “uau” em cascata.

Você não verá infraestrutura luxuosa, o Salto é uma experiência pura, sem portarias ou bilhetes caros, sobre um cânion rústico que escancara o Cerrado em sua forma mais visceral.

A trilha é íngreme e exige atenção, mas muitos afirmam não ser nada impossível, basta cautela e calçado apropriado. Para chegar com segurança e conforto, vale considerar iniciar o trajeto por Caiapônia, que oferece acesso mais guiado e menos desgastante.

E a aventura não para no Salto. No entorno, a paisagem segue generosa com outras joias naturais: as quedas d’água da Três Tombos, as piscinas naturais da Santa Helena, o Morro de Mesa e o encanto de um cerrado que parece vivo em cada canto.

O visual imenso, e um pouco solitário, é ingrediente-chave dessa lembrança: você chega, encontra uma imensidão líquida se chocando contra as pedras, respira a umidade do cânion e só quer se molhar, olhar mais alto e absorver cada spray.

Hoje, o Salto de São Domingos é cartão-postal de Piranhas, destino que personifica o encontro da alma sertaneja com a exuberância selvagem goiana. Se o seu espírito busca trilhas, histórias e cachoeiras com alma, essa pode ser sua próxima parada de coração leve e mochila pronta.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.