Tempero popular pode ajudar no controle de peso de quem tem diabetes

Muito além de dar cor e sabor aos pratos, esse ingrediente milenar tem se mostrado promissor no cuidado com a saúde

Pedro Ribeiro - 29 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um tempero popular das cozinhas brasileiras está chamando a atenção da ciência: a cúrcuma. Muito além de dar cor e sabor aos pratos, esse ingrediente milenar tem se mostrado promissor no cuidado com a saúde, especialmente entre pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Estudos recentes reforçam que esse tempero popular pode ter impacto positivo no controle de peso, ajudando a reduzir medidas importantes para quem convive com a doença.

A cúrcuma contém a curcumina, um composto ativo conhecido por suas propriedades terapêuticas.

A diabetes tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina e pelo aumento da glicose no sangue. Ela costuma surgir em adultos, principalmente associada à obesidade e ao envelhecimento. Os sintomas mais comuns incluem sede excessiva, fome constante, urina frequente, cansaço, visão embaçada e até perda de peso sem explicação. O tratamento envolve medicamentos, insulina em alguns casos e, claro, mudanças de estilo de vida.

O papel da cúrcuma no controle de peso

De acordo com um estudo publicado na revista Nutrition & Diabetes, a suplementação de cúrcuma pode trazer benefícios para quem tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2. A pesquisa analisou 20 ensaios clínicos com mais de 1.300 pessoas e observou reduções no peso, na circunferência da cintura e até na gordura corporal. Entre aqueles que já tinham diabetes tipo 2, os resultados foram modestos, mas ainda significativos para a qualidade de vida.

O mais interessante é que os melhores efeitos apareceram em quem usou o suplemento por mais de cinco meses e em doses mais altas, em torno de 1.500 mg por dia. Isso reforça que a ação da cúrcuma é gradual, mas pode ser consistente.

Resultados promissores, mas com cautela

Apesar do entusiasmo, os especialistas destacam que nem todos os indicadores mostraram mudanças. O índice de massa corporal, por exemplo, permaneceu praticamente igual em vários casos. Além disso, algumas evidências ainda são consideradas de baixa qualidade, o que aponta para a necessidade de mais estudos.

Outro ponto importante: esse tempero popular não deve substituir o tratamento convencional, nem os cuidados básicos de uma rotina saudável, como alimentação equilibrada e prática de exercícios. Os efeitos da cúrcuma podem ser complementares, mas não são milagrosos.

Segurança no consumo

Entre os efeitos colaterais relatados, a maioria foi leve, como desconforto estomacal ou náusea. Isso indica que, quando usada de forma adequada, a cúrcuma pode ser segura para a maioria das pessoas. Ainda assim, qualquer suplementação deve ser feita sob orientação médica.

A cúrcuma, além de ser um tempero popular nas receitas do dia a dia, pode se tornar uma aliada interessante no controle do peso de pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Embora os resultados ainda precisem de mais comprovação científica, a especiaria mostra potencial para somar aos tratamentos já existentes e, principalmente, aos hábitos saudáveis.

