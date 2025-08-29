Trem volta a passar em Anápolis e moradores ficam animados: “meu Deus, acaba não!”

Vídeo registrou o momento em que o veículo ferroviário foi percebido e acendeu alerta sobre os cuidados necessários próximo aos trilhos

Paulo Roberto Belém - 29 de agosto de 2025

Retorno do trem a Anápolis animou moradores. (Foto: Reprodução)

O trem de carga que liga os municípios de Pires do Rio a Anápolis voltou a passar pela cidade no dia 18 de agosto e, desde então, tem animado moradores.

Agora, os trilhos localizados na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) são visitados pelo veículo ferroviário uma vez por dia.

Um vídeo enviado ao Portal 6 esta semana mostra uma dessas ocasiões. O trem surge com vários vagões carregados, bloqueando a passagem.

Moradores que observaram o veículo passando foram os autores da gravação e demostraram animação em vê-lo. “Meu Deus, acaba não!”, disse o interlocutor, demonstrando que aquilo para ele era inédito.

Visto em Anápolis, o percurso ainda passa por Ponte Funda, Vianópolis e Leopoldo de Bulhões.

Com o retorno das operações do veículo de transporte ferroviário, é essencial que os moradores que passam pelas proximidades da linha férrea redobrem o cuidado ao atravessar o local.

O principal pedido deixado pela VLI – que coordena o trajeto – é que adotem a regra de “pare, olhe e escute”. Tentar identificar sinais de que o trem está chegando antes de se aproximar dos trilhos é fundamental.

