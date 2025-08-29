Onda verde, direita livre e semaforização: confira mudanças na Avenida Universitária, em Goiânia

Prefeitura também anunciou que o próximo corredor a receber intervenções será o da Avenida 85

Davi Galvão Davi Galvão -
Mudanças na Avenida Universitária foram entregues nesta sexta-feira (29). (Foto: Divulgação)
Mudanças na Avenida Universitária foram entregues nesta sexta-feira (29). (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia anunciou uma série de mudanças no Corredor da Avenida Universitária. As intervenções incluem a implantação da “Onda Verde”, a retirada do semáforo de conversão à esquerda para acesso à Rua 96, a criação de um novo ponto de Direita Livre e a revitalização completa da sinalização horizontal e vertical.

Segundo a Administração Pública, as mudanças devem reduzir em até 30% o tempo de deslocamento no trecho, além de ampliar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres.

O prefeito Sando Mabel (UB) explicou que todas as ações foram baseadas em estudos técnicos e que os semáforos do corredor passaram a funcionar de forma sincronizada.

“É um corredor importante e que ficava congestionado por falta de alguns pontos que precisavam ser melhorados. Nós fizemos todas as intervenções da Praça Cívica até a rotatória do Vila Nova”, disse.

De acordo com o secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcisio Abreu, a retirada do semáforo da Rua 96 foi uma das principais mudanças.

O local agora tem sinalização de “Parada Obrigatória”, já que o estudo técnico mostrou baixo fluxo de veículos e filas curtas absorvidas pelo recuo existente. Com isso, a travessia da Avenida Universitária passou a ser feita aproveitando as aberturas do semáforo da Praça Cívica.

A gestão também revitalizou toda a sinalização da Praça Universitária, proibiu estacionamento em áreas de giro, rotatórias e baias de embarque e manteve a faixa exclusiva para ônibus entre a Praça Cívica e a Praça da Bíblia.

Leia também

Este é o quarto corredor viário modernizado em Goiânia, que já conta com os corredores Castelo Branco/Mutirão, Jamel Cecílio/136 e 24 de Outubro.

A prefeitura também anunciou que o próximo corredor a receber intervenções será o da Avenida 85.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias