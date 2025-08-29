Onda verde, direita livre e semaforização: confira mudanças na Avenida Universitária, em Goiânia

Davi Galvão - 29 de agosto de 2025

Mudanças na Avenida Universitária foram entregues nesta sexta-feira (29). (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia anunciou uma série de mudanças no Corredor da Avenida Universitária. As intervenções incluem a implantação da “Onda Verde”, a retirada do semáforo de conversão à esquerda para acesso à Rua 96, a criação de um novo ponto de Direita Livre e a revitalização completa da sinalização horizontal e vertical.

Segundo a Administração Pública, as mudanças devem reduzir em até 30% o tempo de deslocamento no trecho, além de ampliar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres.

O prefeito Sando Mabel (UB) explicou que todas as ações foram baseadas em estudos técnicos e que os semáforos do corredor passaram a funcionar de forma sincronizada.

“É um corredor importante e que ficava congestionado por falta de alguns pontos que precisavam ser melhorados. Nós fizemos todas as intervenções da Praça Cívica até a rotatória do Vila Nova”, disse.

De acordo com o secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcisio Abreu, a retirada do semáforo da Rua 96 foi uma das principais mudanças.

O local agora tem sinalização de “Parada Obrigatória”, já que o estudo técnico mostrou baixo fluxo de veículos e filas curtas absorvidas pelo recuo existente. Com isso, a travessia da Avenida Universitária passou a ser feita aproveitando as aberturas do semáforo da Praça Cívica.

A gestão também revitalizou toda a sinalização da Praça Universitária, proibiu estacionamento em áreas de giro, rotatórias e baias de embarque e manteve a faixa exclusiva para ônibus entre a Praça Cívica e a Praça da Bíblia.

Este é o quarto corredor viário modernizado em Goiânia, que já conta com os corredores Castelo Branco/Mutirão, Jamel Cecílio/136 e 24 de Outubro.

A prefeitura também anunciou que o próximo corredor a receber intervenções será o da Avenida 85.

