Bandeira a meio-mastro na Casa Branca impulsiona teorias sobre morte de Donald Trump, mas motivo é outro

Imagem viralizou nas redes sociais, mas ordem foi do próprio presidente em homenagem a vítimas de tiroteio nos EUA

Isabella Valverde - 30 de agosto de 2025

(Imagem: Reprodução/X)

Na manhã deste sábado (30), uma foto mostrando a bandeira dos Estados Unidos a meio-mastro na Casa Branca ajudou a impulsionar ainda mais as teorias sobre a suposta morte de Donald Trump.

Publicações nas redes sociais afirmaram que o gesto seria um sinal de luto pela morte do presidente.

A informação, porém, não procede. Segundo comunicado oficial, a bandeira foi colocada a meio-mastro por ordem do próprio Trump, em homenagem às vítimas de um tiroteio em Minneapolis no dia 27 de agosto.

A medida ficará em vigor até este domingo (31).

Como a confusão começou

O protocolo de bandeira a meio-mastro nos Estados Unidos realmente é usado em casos de luto nacional, incluindo quando morre um presidente.

Por isso, a imagem foi rapidamente associada aos boatos de que Trump teria falecido, o que ajudou a inflar a narrativa nas redes sociais.

No entanto, dessa vez, o gesto não tem nenhuma relação com a saúde do presidente. Trata-se de uma homenagem oficial às vítimas da tragédia em Minneapolis, conforme proclamado pela Casa Branca.

Na última quarta-feira (27), um atirador abriu fogo dentro de uma escola católica em Minneapolis. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e três morreram, entre elas o suspeito