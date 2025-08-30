Bandeira a meio-mastro na Casa Branca impulsiona teorias sobre morte de Donald Trump, mas motivo é outro
Imagem viralizou nas redes sociais, mas ordem foi do próprio presidente em homenagem a vítimas de tiroteio nos EUA
Na manhã deste sábado (30), uma foto mostrando a bandeira dos Estados Unidos a meio-mastro na Casa Branca ajudou a impulsionar ainda mais as teorias sobre a suposta morte de Donald Trump.
Publicações nas redes sociais afirmaram que o gesto seria um sinal de luto pela morte do presidente.
A informação, porém, não procede. Segundo comunicado oficial, a bandeira foi colocada a meio-mastro por ordem do próprio Trump, em homenagem às vítimas de um tiroteio em Minneapolis no dia 27 de agosto.
A medida ficará em vigor até este domingo (31).
Atenção! A bandeira da Casa Branca foi colocada a meio-mastro (isso acontece quando um presidente morre ou quando o país está em luto) pic.twitter.com/8ONx6VKRQ9
— Bruno Moraes (@brunexmoraes) August 30, 2025
Como a confusão começou
O protocolo de bandeira a meio-mastro nos Estados Unidos realmente é usado em casos de luto nacional, incluindo quando morre um presidente.
Por isso, a imagem foi rapidamente associada aos boatos de que Trump teria falecido, o que ajudou a inflar a narrativa nas redes sociais.
No entanto, dessa vez, o gesto não tem nenhuma relação com a saúde do presidente. Trata-se de uma homenagem oficial às vítimas da tragédia em Minneapolis, conforme proclamado pela Casa Branca.
Na última quarta-feira (27), um atirador abriu fogo dentro de uma escola católica em Minneapolis. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e três morreram, entre elas o suspeito