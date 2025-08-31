Morte de engenheiro em condomínio às margens do Lago Corumbá IV causa comoção: “difícil acreditar”
Nercival Neto passou mal durante um fim de semana com amigos e desmaiou. Ele tinha 31 anos
A morte do engenheiro Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto, de 31 anos, ocorrida neste sábado (30), causou comoção entre amigos e conhecidos, que usaram as redes sociais para expressar a saudade e os pêsames.
Ele passava um fim de semana com amigos em um condomínio às margens do Lago Corumbá IV quando passou mal e desmaiou.
Antes disso, o engenheiro teria consumido bebidas alcoólicas em excesso e praticado atividades de lazer, como andar de jetski.
A suspeita médica – que ainda será apurada por uma equipe pericial – é de que tenha sido um caso de intoxicação exógena, quando o corpo sofre efeitos nocivos ao entrar em contato com agentes tóxicos.
O diagnóstico não necessariamente está relacionado às bebidas. De acordo com o Ministério da Saúde, também pode estar ligado a alimentos contaminados ou medicamentos, por exemplo.
Nercival – ou Neto, como os amigos dizem que era chamado – prestava serviços à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), por meio de uma empresa terceirizada.
Por isso, a agência emitiu uma nota de pesar onde escreveu: “reconhecemos a dedicação e o comprometimento de Nercival em suas atividades e somos solidários àqueles que compartilham deste luto“.
Já os amigos compartilharam: “só quem realmente conheceu o Neto sabe da pessoa maravilhosa, alegre, sempre feliz. Vai deixar muita saudade. Deus nos conforte”.
“Estudamos juntos, uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa de coração bom”, escreveram.
Também desabafaram: “guardo na memória sua última imagem, passando por mim, tão feliz, puxando o jet pro lago. Tão lindo, cheio de vida. É difícil acreditar que logo depois veio a notícia da sua partida… não conheço só de vista. Que Deus conforte a todos que te amavam”.
