Morte de engenheiro em condomínio às margens do Lago Corumbá IV causa comoção: “difícil acreditar”

Nercival Neto passou mal durante um fim de semana com amigos e desmaiou. Ele tinha 31 anos

Natália Sezil - 31 de agosto de 2025

Nercival Neto tinha 31 anos. (Foto: Reprodução)

A morte do engenheiro Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto, de 31 anos, ocorrida neste sábado (30), causou comoção entre amigos e conhecidos, que usaram as redes sociais para expressar a saudade e os pêsames.

Ele passava um fim de semana com amigos em um condomínio às margens do Lago Corumbá IV quando passou mal e desmaiou.

Antes disso, o engenheiro teria consumido bebidas alcoólicas em excesso e praticado atividades de lazer, como andar de jetski.

A suspeita médica – que ainda será apurada por uma equipe pericial – é de que tenha sido um caso de intoxicação exógena, quando o corpo sofre efeitos nocivos ao entrar em contato com agentes tóxicos.

O diagnóstico não necessariamente está relacionado às bebidas. De acordo com o Ministério da Saúde, também pode estar ligado a alimentos contaminados ou medicamentos, por exemplo.

Nercival – ou Neto, como os amigos dizem que era chamado – prestava serviços à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), por meio de uma empresa terceirizada.

Por isso, a agência emitiu uma nota de pesar onde escreveu: “reconhecemos a dedicação e o comprometimento de Nercival em suas atividades e somos solidários àqueles que compartilham deste luto“.

Já os amigos compartilharam: “só quem realmente conheceu o Neto sabe da pessoa maravilhosa, alegre, sempre feliz. Vai deixar muita saudade. Deus nos conforte”.

“Estudamos juntos, uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa de coração bom”, escreveram.

Também desabafaram: “guardo na memória sua última imagem, passando por mim, tão feliz, puxando o jet pro lago. Tão lindo, cheio de vida. É difícil acreditar que logo depois veio a notícia da sua partida… não conheço só de vista. Que Deus conforte a todos que te amavam”.

