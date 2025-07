Testemunhas dizem que homem que se afogou no Lago de Corumbá estava bêbado

Vítima foi retirada da água pelo próprio cunhado, que tentou realizar as manobras de reanimação

Da Redação - 28 de julho de 2025

Autoridades foram informadas que homem estava bêbado no momento da tragédia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 49 anos, morreu afogado no Lago Corumbá IV neste fim de semana, na altura do município de Santo Antônio do Descoberto. As autoridades foram informadas de que ele estava bêbado no momento da tragédia.

O caso aconteceu neste domingo (27) e a vítima teria sido rapidamente resgatada pelo próprio cunhado, que deu início aos primeiros socorros, enquanto acionava o Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem, as autoridades assumiram as manobras de reanimação, mas o homem não resistiu.

Testemunahs informaram que, momentos antes de submergir, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente e confirmou o óbito.

O corpo foi deixado sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e o caso está sendo tratado como morte acidental.

