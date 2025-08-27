Prefeitura de Anápolis emite nota de pesar pela morte de dois alunos da rede municipal

Vítimas tinham 08 e 10 anos e estavam juntos à mãe em carro que foi atingido por carreta na BR-414

Augusto Araújo - 27 de agosto de 2025

Jacinto e Débora, eram filhos de Aldenora Gomes da Silva. Todos morreram em grave acidente de trânsito. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis emitiu uma nota de pesar lamentando as mortes de Jacinto e Débora, filhos de Aldenora Gomes da Silva. Todos os três morreram no trágico acidente na BR-414, ocorrido na noite desta segunda-feira (25), que também vitimou o jovem Felipe Mateus de Souza, de 24 anos.

No comunicado, a Administração Pública salientou que as duas crianças, de 10 e 08 anos, eram estudantes da Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa.

Jacinto integrava a turma de 6º ano infantil, enquanto Débora estava matriculada no 3º ano de ensino.

“A Administração se solidariza com os familiares e amigos e lamenta ainda outras duas mortes ocorridas durante trágico acidente na BR-414”, concluiu a nota.

Relembre

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar uma chácara às margens da rodovia, o veículo — um Gol — foi atingido lateralmente por uma carreta que transportava verduras e frutas com destino ao Norte do país.

Devido ao impacto, todos os ocupantes do automóvel foram arremessados para fora. Nenhum deles resistiu e todos faleceram ainda no local do acidente.

Felipe, que era o condutor do carro, frequentava a mesma igreja da família e teria oferecido uma carona à família — ato que já realizava com frequência.

Confira a nota da Prefeitura de Anápolis na íntegra:

É com imenso pesar que a Prefeitura de Anápolis comunica e lamenta o falecimento dos estudantes Jacinto e Débora, que faziam o 6º e 3º ano na Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa.

A Administração se solidariza com os familiares e amigos e lamenta ainda outras duas mortes ocorridas durante trágico acidente na BR-414.

