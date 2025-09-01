Ação rápida da PM salva a vida de bebê que sofreu crise convulsiva durante aniversário, em Goiânia

Policiais foram abordados enquanto faziam ronda pela Vila Mutirão, região Noroeste da capital

Paulo Roberto Belém - 01 de setembro de 2025

Pai da criança contou como tudo aconteceu (Foto: Reprodução)

Policiais militares foram os verdadeiros “anjos” na vida de uma criança que sofreu uma grave crise convulsiva, sendo socorrida e levada para o hospital em uma ação rápida por parte dos agentes.

Os pais do garotinho abordaram a viatura na região da Vila Mutirão, em Goiânia, com a mãe buscando, desesperada, ajuda para o filho que estava em crise. Ela narrou que a urgência foi causada por uma infecção.

A partir do encontro, os militares foram em direção a um pronto-socorro, mas no caminho até lá realizou procedimentos de reanimação da criança. O estado de saúde foi considerado extremamente delicado pelos policiais.

Tendo êxito, o garotinho foi estabilizado e recebeu os demais procedimentos. Ele foi medicado e hoje está se recuperando. “Agradeço, primeiramente, a Deus. Foi Deus que colocou vocês na nossa vida e na dele”, agradeceu o pai da criança a corporação.

Um detalhe foi citado pelos agentes, porque tudo aconteceu no dia em que o garotinho fazia aniversário. “Um verdadeiro renascimento”, consideraram.

A situação ocorreu no dia 23 de agosto, mas foi repercutida nas redes sociais da PM apenas nesta segunda-feira (1º).



