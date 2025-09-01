Ação rápida da PM salva a vida de bebê que sofreu crise convulsiva durante aniversário, em Goiânia
Policiais foram abordados enquanto faziam ronda pela Vila Mutirão, região Noroeste da capital
Policiais militares foram os verdadeiros “anjos” na vida de uma criança que sofreu uma grave crise convulsiva, sendo socorrida e levada para o hospital em uma ação rápida por parte dos agentes.
Os pais do garotinho abordaram a viatura na região da Vila Mutirão, em Goiânia, com a mãe buscando, desesperada, ajuda para o filho que estava em crise. Ela narrou que a urgência foi causada por uma infecção.
A partir do encontro, os militares foram em direção a um pronto-socorro, mas no caminho até lá realizou procedimentos de reanimação da criança. O estado de saúde foi considerado extremamente delicado pelos policiais.
Tendo êxito, o garotinho foi estabilizado e recebeu os demais procedimentos. Ele foi medicado e hoje está se recuperando. “Agradeço, primeiramente, a Deus. Foi Deus que colocou vocês na nossa vida e na dele”, agradeceu o pai da criança a corporação.
Um detalhe foi citado pelos agentes, porque tudo aconteceu no dia em que o garotinho fazia aniversário. “Um verdadeiro renascimento”, consideraram.
A situação ocorreu no dia 23 de agosto, mas foi repercutida nas redes sociais da PM apenas nesta segunda-feira (1º).
Leia também
- Saiba o que será feito com as canetas emagrecedoras apreendidas no Camelódromo de Campinas, em Goiânia
- Aparecida de Goiânia terá novas intervenções no trânsito durante a semana; veja onde
- Abertas inscrições para curso gratuito de informática em Anápolis; veja como se registrar
- Incêndio de grandes proporções atinge espaço de eventos em Goiânia; veja o que já se sabeVer essa foto no Instagram
Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!