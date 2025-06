Onça-pintada é vista na zona rural de Goianésia; veja vídeo

Animal chamou atenção de moradores, que conseguiram registrar passagem do felino na região do “milharal de Lavrinha”

Karina Ribeiro - 12 de junho de 2025

Imagem mostra onça-pintada em Goianésia. (Foto: Reprodução)

Uma onça-pintada, espécie quase ameaçada de extinção, foi encontrada perambulando em uma plantação de milho, já colhida, na zona rural de Goianésia.

O vídeo foi realizado nesta quinta-feira (12).

As imagens que o Portal 6 teve acesso, foram feitas por uma pessoa dentro de um carro, que ficou impressionado com o tamanho do animal.

“Olha rapaz, que bicho lindo”, diz um interlocutor.

O espaço, onde foi encontrada, é conhecida como milharal da lavrinha.