Receita de arroz de brócolis é uma delícia e combina com qualquer prato

É hora de aprender a preparar um prato bem versátil que agrada todos os paladares sem esforço algum

Magno Oliver - 03 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Isamara Amâncio)

Você já comeu um bom arroz de brócolis? Pois essa receita é uma opção simples e deliciosa para quem busca um acompanhamento versátil. Ele se adapta a diferentes tipos de pratos, desde carnes até preparações vegetarianas ou veganas. Além disso, é uma alternativa nutritiva que valoriza a refeição sem complicações, pois você prepara ela bem rapidinho.

Os chefs de cozinha explicam que o segredo da receita está em cozinhar o arroz corretamente e acrescentar o brócolis no ponto certo. Temperos como alho, cebola e um fio de azeite elevam o sabor e deixam o arroz mais aromático.

Ingredientes para receita que rende (6 porções)

– Arroz

-500 g de arroz refogado em alho cozido

– Alho

– 100 g de alho

– Azeite

– 3 colheres de azeite

– Brócolis

– 2 maços de brócolis fresco

– Bicarbonato de sódio

– 20 g de bicabornato de sódio

– Água

– 3 litros água fervente

– Sal a gosto

Modo de preparo (Fica pronto em até 30 minutos)

Primeiro você vai limpar o brócolis descascando os talos e retirando a pele com a faca. Depois você vai cozinhar o brócolis na água com sal e o bicabornato até que o talo fique macio. Escorra bem e reserve.

Agora em uma panela frite o alho no azeite até que fique dourado. Junte o brócolis e refogue bem. Misture a arroz cozido em alho e misture até que fique uniforme. Espere dar o tempo de cozimento para desligar o fogo. O arroz fica verde por causa do bicabornato.

