Receita de arroz de brócolis é uma delícia e combina com qualquer prato
É hora de aprender a preparar um prato bem versátil que agrada todos os paladares sem esforço algum
Você já comeu um bom arroz de brócolis? Pois essa receita é uma opção simples e deliciosa para quem busca um acompanhamento versátil. Ele se adapta a diferentes tipos de pratos, desde carnes até preparações vegetarianas ou veganas. Além disso, é uma alternativa nutritiva que valoriza a refeição sem complicações, pois você prepara ela bem rapidinho.
Os chefs de cozinha explicam que o segredo da receita está em cozinhar o arroz corretamente e acrescentar o brócolis no ponto certo. Temperos como alho, cebola e um fio de azeite elevam o sabor e deixam o arroz mais aromático.
Ingredientes para receita que rende (6 porções)
– Arroz
-500 g de arroz refogado em alho cozido
– Alho
– 100 g de alho
– Azeite
– 3 colheres de azeite
– Brócolis
– 2 maços de brócolis fresco
– Bicarbonato de sódio
– 20 g de bicabornato de sódio
– Água
– 3 litros água fervente
– Sal a gosto
Modo de preparo (Fica pronto em até 30 minutos)
Primeiro você vai limpar o brócolis descascando os talos e retirando a pele com a faca. Depois você vai cozinhar o brócolis na água com sal e o bicabornato até que o talo fique macio. Escorra bem e reserve.
Agora em uma panela frite o alho no azeite até que fique dourado. Junte o brócolis e refogue bem. Misture a arroz cozido em alho e misture até que fique uniforme. Espere dar o tempo de cozimento para desligar o fogo. O arroz fica verde por causa do bicabornato.
