Ruan Monyel - 26 de agosto de 2025

O bife é um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira. Simples de preparar e versátil no dia a dia, ele pode ser servido em diferentes versões, desde o clássico acebolado até acompanhamentos mais elaborados.

Porém, para alcançar o sabor ideal e a textura macia que agrada ao paladar, a escolha do corte de carne faz toda a diferença. Açougueiros experientes apontam quais são as quatro melhores opções para quem deseja preparar bifes suculentos e saborosos.

As 4 melhores carnes para bife, segundo açougueiros experientes

A primeira indicação é o contrafilé, um corte muito popular e considerado um dos mais versáteis para bifes. Ele possui uma camada de gordura lateral que garante suculência e sabor intenso durante o preparo. Quando grelhado na frigideira ou na chapa, o contrafilé oferece um equilíbrio perfeito entre maciez e sabor, sendo uma das escolhas preferidas dos churrasqueiros.

Outra opção bastante valorizada é a alcatra, corte nobre que combina maciez e leveza. Por ter menos gordura do que o contrafilé, é ideal para quem busca uma refeição mais equilibrada sem abrir mão do sabor. Os açougueiros destacam que a alcatra é perfeita para bifes acebolados, bifes à milanesa ou até para o famoso bife à parmegiana.

O coxão mole também está entre os preferidos. Conhecido pela textura macia, esse corte é prático e fácil de preparar. Além disso, é uma das carnes mais indicadas para quem deseja bifes finos e rápidos de grelhar. É considerado um corte coringa, já que pode ser usado em receitas do dia a dia e também em pratos mais elaborados.

Por fim, os açougueiros experientes ressaltam o patinho como uma excelente opção para bifes. Embora seja um corte mais magro, quando preparado da maneira correta mantém a maciez e se torna ideal para quem procura uma carne com menos gordura.

Embora cada um deles tenha características próprias que podem agradar a diferentes paladares, eles podem ser opções de variedade no cardápio, garantindo refeições saborosas, nutritivas e cheias de tradição.

