Ação começou após equipes de inteligência receberem informação de que suspeito levava entorpecentes em caminhonete

Traficante morre após confrontar Rotam em Bela Vista de Goiás
Câmera filmou momento em que suposto traficante tentou fugir a pé, antes de trocar tiros com Rotam (Foto: Divulgação/PMGO)

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu na tarde desta terça-feira (02) após entrar em confronto com equipes da Polícia Militar, em Bela Vista de Goiás, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

A ação contou com a participação do Batalhão de CHOQUE e da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), resultando ainda na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes.

Segundo a PM, a ocorrência teve início durante o acompanhamento de uma caminhonete Toyota Hilux na GO-020, sentido Bela Vista de Goiás.

Informações de inteligência apontavam que o veículo transportava drogas. Durante a tentativa de abordagem, o condutor efetuou disparos contra os militares e tentou fugir em alta velocidade.

Logo depois, abandonou a caminhonete e se escondeu em uma área de mata. O momento da fuga foi registrado por uma câmera de segurança de uma propriedade próxima.

Com apoio de equipes da Rotam, foi montado um cerco na região para localizar o suspeito. Ao ser encontrado, ele teria novamente atirado contra os policiais, que revidaram.

O homem foi atingido e desarmado. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A caminhonete e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à delegacia da região para os procedimentos cabíveis. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

