Traficante morre após confrontar Rotam em Bela Vista de Goiás

Ação começou após equipes de inteligência receberem informação de que suspeito levava entorpecentes em caminhonete

Augusto Araújo - 03 de setembro de 2025

Câmera filmou momento em que suposto traficante tentou fugir a pé, antes de trocar tiros com Rotam (Foto: Divulgação/PMGO)

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu na tarde desta terça-feira (02) após entrar em confronto com equipes da Polícia Militar, em Bela Vista de Goiás, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

A ação contou com a participação do Batalhão de CHOQUE e da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), resultando ainda na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes.

Segundo a PM, a ocorrência teve início durante o acompanhamento de uma caminhonete Toyota Hilux na GO-020, sentido Bela Vista de Goiás.

Informações de inteligência apontavam que o veículo transportava drogas. Durante a tentativa de abordagem, o condutor efetuou disparos contra os militares e tentou fugir em alta velocidade.

Logo depois, abandonou a caminhonete e se escondeu em uma área de mata. O momento da fuga foi registrado por uma câmera de segurança de uma propriedade próxima.

Com apoio de equipes da Rotam, foi montado um cerco na região para localizar o suspeito. Ao ser encontrado, ele teria novamente atirado contra os policiais, que revidaram.

O homem foi atingido e desarmado. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A caminhonete e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à delegacia da região para os procedimentos cabíveis. A identidade do suspeito não foi divulgada.

