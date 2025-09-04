As 10 datas de nascimento mais associadas a pessoas bonitas, segundo especialistas
Análise aponta dias que carregam forte energia de magnetismo, carisma e harmonia
Para a astrologia e a numerologia, a data de nascimento não apenas define o signo, mas também revela características marcantes da personalidade.
Em alguns casos, os especialistas acreditam que determinados dias trazem uma energia especial ligada ao magnetismo, à estética e à forma como a pessoa é vista socialmente.
Isso não significa que apenas quem nasceu nessas datas é bonito, mas que, de acordo com os astros, esses dias concentram aspectos de equilíbrio, charme e carisma que acabam refletindo na aparência e na presença.
Confira as 10 datas mais associadas à beleza, segundo a análise:
3 de março
Ligada ao número 3, representa comunicação e leveza. Quem nasce nesse dia costuma ter expressão marcante e uma beleza espontânea, transmitida pelo jeito alegre de se relacionar com o mundo.
7 de abril
O número 7 carrega mistério e profundidade. Pessoas dessa data muitas vezes têm uma beleza enigmática, que chama atenção não apenas pela aparência, mas pelo olhar e pela postura introspectiva.
15 de maio
O número 6 (1+5) está associado à harmonia e ao senso estético. Nascidos nessa data geralmente têm traços equilibrados e um cuidado natural com a imagem.
29 de junho
Data que soma 11, considerado número mestre na numerologia. Transmite carisma e magnetismo, fazendo com que essas pessoas sejam facilmente notadas em qualquer ambiente.
8 de julho
O número 8 é força e presença. Quem nasce nesse dia tem um charme ligado à postura firme e confiante, o que reforça a percepção de beleza e imponência.
12 de agosto
Com energia solar forte por estar em Leão, essa data costuma gerar pessoas com brilho próprio. Carisma e elegância natural estão entre os principais traços.
21 de setembro
Conexão direta com o equilíbrio de Libra. Nascidos nesse dia tendem a ter simetria facial marcante e uma beleza harmoniosa, além de forte atração social.
Leia também
- Valor da multa para quem coloca o braço para fora da janela do carro é divulgado pelo CTB
- O tempo máximo que a cebola pode ficar armazenada na geladeira, segundo especialistas
- Pedreiro ensina técnica simples e fácil para furar a parede sem furadeira
- Os signos que estão perto de ter um sonho antigo se realizando depois de muito esperar
5 de outubro
O número 5 é liberdade e vitalidade. Pessoas dessa data transmitem charme pela energia, pelo dinamismo e pela espontaneidade, o que gera grande magnetismo pessoal.
17 de novembro
Escorpianos nascidos nesse dia carregam intensidade e mistério. O olhar penetrante e a aura envolvente costumam ser os traços mais lembrados da beleza desse grupo.
25 de dezembro
Data ligada ao simbolismo natalino, traz energia de luz e generosidade. Quem nasce nesse dia costuma ter carisma natural e uma presença acolhedora, o que potencializa a beleza exterior.
Beleza além da aparência
Embora essas datas concentrem, segundo os especialistas, forte energia estética e carismática, a beleza é algo multifacetado.
Mais do que os traços físicos, está relacionada à autoestima, ao comportamento e à forma como cada pessoa transmite sua essência ao mundo.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!