Entenda por que o detergente está substituindo o sabão em pó na máquina de lavar

Alternativa simples que todo mundo tem em casa começa a transformar hábitos antigos e surpreende com os resultados obtidos

Magno Oliver - 04 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal Não é Mah ideia)

Uma trend no Tik Tok mostrou que um novo hábito vem chamando a atenção das pessoas que cuidam das tarefas domésticas em seus lares: o uso do detergente líquido no lugar do sabão em pó na máquina de lavar.

Essa mudança tem ganhado força nas redes sociais e em fóruns de limpeza, levantando dúvidas sobre os benefícios e riscos dessa troca de materiais. A tendência vem crescendo por conta de fatores econômicos e de uso.

Nos fóruns, foi explicado que a popularidade do detergente líquido aumentou por conta da ligação com a sua boa capacidade de dissolução. Diferente do sabão em pó, que pode deixar resíduos nas roupas, no compartimento da máquina, o detergente se mistura com a água de forma uniforme, garantindo uma lavagem mais eficiente. Essa característica ajuda a evitar manchas indesejadas, não causa entupimento de peças e aumenta a vida útil dos tecidos.

Um ponto muito relevante comentado pelos seguidores é o fator econômico do uso. O detergente líquido costuma render mais, já que poucas gotas são suficientes para limpar uma quantidade considerável de roupas.

Além disso, consumidores relataram que a troca tem reduzido o consumo de energia, pois a máquina não precisa realizar ciclos extras para eliminar resíduos de sabão.

A questão ambiental também tem peso nessa mudança. Por ter uma formulação mais suave, o detergente líquido gera menor impacto na rede de esgoto e contribui para a preservação da água. Muitas marcas já apostam em versões biodegradáveis, ampliando a adesão de quem busca alternativas mais sustentáveis para a rotina doméstica.

