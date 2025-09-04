iFood ativa funcionalidade que devolve dinheiro em caso de atraso na entrega

Recurso foi notado por usuários em Goiânia e Anápolis, especialmente em pedidos feitos para áreas mais remotas

Danilo Boaventura - 04 de setembro de 2025

iFood, o maior app de delivery do país. (Foto: Divulgação)

O iFood passou a testar uma nova funcionalidade que garante ao cliente o reembolso automático do valor adicional pago quando a entrega atrasa.

O recurso foi notado por usuários em Goiânia e Anápolis, especialmente em pedidos feitos para áreas mais remotas, como condomínios horizontais.

