Veja o que já se sabe sobre novo concurso público que será lançado pelo TJGO

Serão ofertadas diversas oportunidades e selecionados podem ter benefícios

Gabriella Pinheiro - 28 de agosto de 2025

Prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. (Foto: Divulgação/TJGO)

Autorizado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) no dia 18 de junho, o novo concurso público do órgão já teve alguns detalhes revelados.

Embora o edital ainda não tenha sido divulgado, sabe-se que as oportunidades serão para os cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária e Analista Judiciário – Área de Apoio Judiciário e Atendimento Administrativo.

Na última atualização divulgada pelo Portal da Transparência, em maio de 2025, foi revelado um total de 32 cargos vagos — sendo 19 para essas áreas.

Ainda de acordo com o Portal da Transparência do TJGO, os salários iniciais serão pagos da seguinte forma: para a Área Judiciária, o valor será de R$ 5.200,37 de vencimento básico, somado a R$ 5.200,37 de Gratificação Judiciária (GAJ), totalizando R$ 10.400,74.

Já para a Área de Apoio, a remuneração será de R$ 4.680,33 de vencimento básico, mais R$ 4.680,33 de GAJ, totalizando R$ 9.360,66.

Os selecionados ainda têm a possibilidade de obter benefícios como auxílio-alimentação, assistência pré-escolar (auxílio-creche), adicional de qualificação de até 30% e adicional de capacitação de até 10%.

Mais informações devem ser divulgadas pelo TJGO em breve.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!