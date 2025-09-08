Aparecida de Goiânia terá obras em importantes avenidas ao longo da semana; veja onde

Tráfego pode sofrer alterações temporárias, orientadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (SMTA)

Paulo Roberto Belém - 08 de setembro de 2025

Obras de recapeamento prioriza vias de maior fluxo (Foto: Divulgação/PrefApGyn)

Uma parceria entre a Prefeitura e o Governo de Goiás promove em Aparecida de Goiânia um programa de recapeamento asfáltico, que nesta segunda-feira (08), entrou na 5ª semana de execução.

Assim, as equipes iniciaram os serviços em novos trechos espalhados em partes bastante adensadas da cidade, priorizando vias de grande fluxo e estratégicas para a mobilidade urbana.

Nesta etapa, os trabalhos chegam a regiões como Santa Luzia, Vila Brasília, Jardim Belo Horizonte, Residencial Brasicon, Serra Dourada e Rosa do Sul, anunciou a Prefeitura.

Durante a realização das obras, o tráfego pode sofrer alterações temporárias. Para minimizar impactos e garantir segurança, a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade (SMTA) acompanhará de perto a movimentação, orientando motoristas e pedestres.

Segundo a Administração, o recapeamento é feito com pavimento do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e assegura mais durabilidade ao asfalto e conforto aos usuários. Após a restauração, as vias também recebem nova sinalização viária.

Confira o cronograma da semana:

Av. W-6 – Santa Luzia/Chácaras São Pedro (08/09 a 15/09)

Av. São Paulo – Vila Brasília (Término previsto: 30/09)

Av. Anápolis – Vila Brasília (Término previsto: 17/09)

Av. Benedito Silvestre Toledo – Independência Mansões(Término previsto: 16/09)

Av. Brasil/Rua Tulipa – Jardim Belo Horizonte/Residencial Brasicon (Término previsto: 17/09)

Av. Dr. Adail Viana Santana/Rua Zaíra – Serra Dourada/Rosa do Sul (Término previsto: 18/09)

