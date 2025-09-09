Imagens impressionantes mostram incêndio de grandes proporções que atingiu Goiânia

Corpo de Bombeiros combatem chamas que se iniciaram em loja de pneus

Augusto Araújo - 09 de setembro de 2025

Incêndio de grandes proporções atingiu loja em Goiânia. (Foto: Mônatha Nogueira)

Um incêndio de grandes proporções assustou moradores na região do Parque Oeste Industrial, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (09).

Imagens cedidas ao Portal 6 mostram um grande rastro de fumaça escura, provocado por chamas que atingiram uma loja de pneus localizada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o combate às chamas.

Em um primeiro momento, não há registro de vítimas. Novas atualizações devem ser divulgadas ao longo do dia.

