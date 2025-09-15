Atraso no aluguel: proprietário pode cortar energia ou trocar fechadura? Entenda o que a lei permite

Especialistas explicam quais medidas são legais em caso de inadimplência e quando o inquilino pode ser despejado

Pedro Ribeiro - 15 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O atraso no pagamento do aluguel é um dos problemas mais comuns nas relações entre locadores e inquilinos.

Nessas situações, muitos proprietários cogitam medidas drásticas, como cortar a energia, fechar a água ou até trocar a fechadura do imóvel. Apesar de frequentes em brigas contratuais, essas práticas não são permitidas pela lei.

A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991) determina que qualquer ação para retomar o imóvel deve ser feita pela via judicial.

Se o dono do imóvel corta a luz, a água ou tenta impedir o acesso do inquilino, ele pode responder judicialmente por exercício arbitrário das próprias razões e ainda ser obrigado a pagar indenização por danos morais e materiais.

O caminho legal é entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento.

O processo pode ser iniciado quando o atraso supera 30 dias e, ao longo dele, o inquilino tem direito ao chamado prazo de purgação da mora — a chance de quitar a dívida com multas, juros e honorários para evitar a desocupação.

Se a dívida não for paga, o juiz pode determinar o despejo. Nesses casos, o morador costuma receber prazo de até 15 dias para sair voluntariamente.

Caso não desocupe o imóvel dentro desse período, o oficial de Justiça pode ser acionado para cumprir a ordem.

Vale lembrar que, além da ação de despejo, o locador também pode mover processo de cobrança para recuperar os valores em atraso, com possibilidade de penhora de bens do devedor.

Ou seja: mesmo com a frustração pelo atraso no aluguel, o proprietário não pode agir por conta própria.

Qualquer tentativa de retomar o imóvel sem decisão judicial é considerada ilegal e pode gerar ainda mais prejuízo. A recomendação de advogados é clara: seguir os trâmites legais é a única forma de resolver a questão com segurança.