O que significa falar com os animais de estimação como se eles fossem humanos, segundo a psicologia

Cientistas explicam por que prática afetuosa frequente em muitos lares representa carinho e traz benefícios emocionais

Magno Oliver - 16 de setembro de 2025

Humanização dos animais de estimação ainda causa controvérsia entre profissionais do Direito de Família. (Foto: Reprodução / Pixabay)

Você também é uma pessoa que curte muito falar com seu pet que tanto ama? Sim, conversar com animais de estimação como se fossem pessoas é um hábito muito comum e popular entre os brasileiros.

A psicologia comportamental explica que essa prática revela muito sobre o vínculo emocional entre tutores e seus companheiros de duas, quatro ou mais patas. Especialistas apontam que, longe de ser estranho, o comportamento demonstra afeto e promove bem-estar físico e mental.

Um estudo publicado no Cabi Digital Library, comprovou por meio de uma pesquisa que pessoas comuns que possuem animais de estimação em seus lares apresentam um maior senso de empatia do que aqueles que nunca tiveram um pet.

Os veterinários reforçam que falar com cães, gatos e outros pets ajuda a fortalecer o vínculo emocional e a relação de confiança. O tom de voz e as palavras carinhosas estimulam respostas positivas, facilitando o adestramento e a boa convivência. Esse tipo de interação, observado em lares de diferentes culturas, também reduz a sensação de solidão, especialmente em ambientes urbanos.

Isso se dá porque o tutor usa a imaginação para simular possíveis respostas e reações do animal durante o “diálogo”, forçando um alto uso de criatividade. De acordo com um estudo publicado na revista científica PubMed, o antropomorfismo pode ter diferentes motivações, mas geralmente indica pessoas com um alto nível de criatividade e capacidade cognitiva elevada.

A prática é vista como uma forma natural de expressar sentimentos. Tratar o pet como membro da família não indica desequilíbrio, mas sim empatia. Estudos recentes mostram que conversar com animais pode diminuir níveis de estresse e aumentar a liberação de hormônios relacionados ao prazer, como a oxitocina.

Além dos benefícios emocionais, o hábito tem reflexos no comportamento dos próprios bichos. Pets que recebem atenção verbal tendem a reagir com mais calma e segurança.

