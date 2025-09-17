Advogado Augusto Ventura integra lista tríplice para desembargador do TJGO

Anapolino disputa vaga destinada à advocacia e terá nome avaliado pelo governador Ronaldo Caiado

Augusto Araújo - 17 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O advogado anapolino Augusto César Rocha Ventura foi escolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) para compor a lista tríplice que definirá o novo desembargador da Corte pelo quinto constitucional. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira (17), em sessão extraordinária do Órgão Especial.

A vaga é destinada à advocacia e, inicialmente, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) havia encaminhado uma lista sêxtupla, com seis indicações. A partir dela, os desembargadores definiram os três nomes que seguem para a escolha final: Augusto Ventura, Ricardo Baiocchi Carneiro e Luciano Mtanios Hanna.

Agora, a lista será enviada ao governador Ronaldo Caiado (UB), a quem caberá a escolha de quem ocupará a cadeira da advocacia no TJGO.

Formado em Direito pela antiga Faculdade de Direito de Anápolis (Fada, atual UniEVANGÉLICA) em 1991, Augusto Ventura recebeu a carteira da OAB em 1993, sob o número 12.539. Ele possui diversas titulações acadêmicas, publicações científicas e integra a Comissão de Ética e Disciplina da subseção de Anápolis da Ordem.

O presidente do TJGO, desembargador Leandro Crispim, destacou a relevância do processo.

“O Quinto Constitucional integra a história do Judiciário brasileiro desde 1934 e foi preservado pela Constituição de 1988 como sinal de pluralidade e abertura institucional. Permite que a magistratura se renove com profissionais que trazem experiências distintas, mas igualmente comprometidas com a causa da Justiça. A deliberação do TJGO segue rigorosamente a Constituição e o Regimento Interno: pública, transparente e com clareza normativa, reafirmando a legitimidade das decisões do Tribunal”, afirmou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e acompanhe as últimas notícias de Anápolis!