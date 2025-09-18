Cartório aceita o maior nome de uma pessoa já registrada no Brasil; veja o significado

Imagine conviver com uma identidade tão longa que não cabe em cadastros, gera dor de cabeça em documentos e ainda rende muitas histórias engraçadas

Pedro Ribeiro - 18 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

O maior nome já registrado no Brasil desperta curiosidade e chama atenção em todo o país.

Imagine conviver com uma identidade tão longa que não cabe em cadastros eletrônicos, gera dor de cabeça em documentos e ainda rende muitas histórias engraçadas.

Essa é a realidade de um morador do Rio Grande do Norte, que ganhou notoriedade justamente por carregar no RG o título de ter o maior nome aceito oficialmente em um cartório brasileiro.

Cartório aceita o maior nome de uma pessoa já registrada no Brasil; veja o significado

Ter o maior nome do país pode até render fama, mas também traz problemas. O encanador industrial já passou por situações complicadas ao emitir documentos, atualizar dados na Receita Federal ou preencher formulários digitais. Em muitos casos, foi necessário abreviar para caber no espaço permitido.

Apesar dos obstáculos, Chacha encara a situação com leveza. Durante a infância, não sofreu bullying, e hoje, casado e pai, prefere levar os comentários com bom humor.

Origem incerta e inspirações possíveis

A história por trás do registro ainda é um mistério. O próprio Chacha acredita que a escolha pode ter sido inspirada em nomes de líderes como Che Guevara e Juscelino Kubitschek.

No entanto, nem mesmo o pai conseguiu explicar claramente a motivação no momento do registro. O que se sabe é que o cartório aceitou e o nome se tornou parte da identidade oficial.

Outros nomes curiosos no Brasil

Relatórios da Associação dos Notários e Registradores mostram que o país já registrou nomes como “Aeronauta Barata”, “Maria-você-me-mata” e “Rocambole Simionato”.

A lei brasileira não veta nomes específicos, mas impede aqueles que possam causar constrangimento. Nestes casos, cabe ao cartório ou até mesmo à Justiça barrar o registro.

Quando o apelido vence o nome

Apesar de carregar o maior nome registrado em cartório, no dia a dia é o apelido “Chacha” que prevalece. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem, essa versão curta é prática e carinhosa, resumindo uma identidade que dificilmente passa despercebida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!