Governo Federal libera bônus de R$ 2.800 para trabalhadores em 25 de setembro

Esse tipo de benefício chega em um momento importante, ajudando muitas famílias a organizarem suas despesas e garantindo alívio financeiro

Pedro Ribeiro - 18 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

A notícia é boa para milhares de trabalhadores em todo o Brasil: o Governo Federal confirmou a liberação de um bônus no valor de R$ 2.800, que será pago em 25 de setembro.

Esse tipo de benefício chega em um momento importante, ajudando muitas famílias a organizarem suas despesas e garantindo alívio financeiro diante de tantas demandas do dia a dia.

Mas quem tem direito a esse pagamento? E como consultar as informações de forma segura?

Governo Federal libera bônus de R$ 2.800 para trabalhadores em 25 de setembro

Antes de falar do bônus maior, é importante entender que há também pagamentos previstos no valor de R$ 2.118, destinados a grupos específicos de trabalhadores e famílias em vulnerabilidade.

Esse valor resulta da soma do Bolsa Família (R$ 600) com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), de R$ 1.518.

No caso do Bolsa Família, a regra principal é ter renda per capita de até R$ 218 por mês, com inscrição no CadÚnico atualizada.

Já para o BPC, o beneficiário precisa ter 65 anos ou mais, estar inscrito no CadÚnico e comprovar renda de até ¼ do salário mínimo por pessoa da família.

Calendário dos pagamentos sociais em setembro de 2025

Os pagamentos seguem cronogramas definidos pelo governo. No Bolsa Família, as liberações acontecem entre 17 e 30 de setembro, de acordo com o final do NIS.

Já no caso do BPC, os depósitos começam em 24 de setembro e seguem até 7 de outubro, de acordo com o final do benefício.

Essa organização garante que os recursos cheguem aos trabalhadores e famílias sem sobrecarga nos sistemas bancários e com maior previsibilidade para os beneficiários.

Quem vai receber o bônus de R$ 2.800?

O valor de R$ 2.800 será pago pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988.

O pagamento também se estende a herdeiros desses beneficiários. Trata-se do fundo Pis/Pasep, que ficou retido por anos e agora está disponível para saque.

De acordo com informações oficiais, o depósito será feito diretamente em conta bancária ou em conta poupança social digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem fez a solicitação até 31 de agosto terá o valor liberado já em 25 de setembro.

Como consultar o direito ao benefício

Para saber se você tem direito, basta acessar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal ou o aplicativo Caixa Tem. Também é possível buscar informações em agências bancárias ou no telefone de atendimento da instituição.

É importante destacar que o valor ficará disponível até janeiro de 2026, o que dá tempo para que todos os trabalhadores contemplados possam realizar o saque com tranquilidade.

O bônus de R$ 2.800 representa uma oportunidade importante para trabalhadores que têm valores a receber do fundo Pis/Pasep.

Além disso, os pagamentos sociais, como Bolsa Família e BPC, continuam a garantir apoio para famílias de baixa renda em setembro de 2025.

Manter o CadÚnico atualizado, acompanhar os calendários e consultar os canais oficiais são passos fundamentais para não perder o direito aos benefícios.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!