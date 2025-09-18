MEC abre inscrições para curso de medicina inédito no Brasil

Magno Oliver - 18 de setembro de 2025

Cursos de medicina poderão ser suspensos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para um curso de graduação em Medicina com características inéditas no país.

A iniciativa é resultado de parceria entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), dentro do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera).

Ao todo, são oferecidas 80 vagas: 40 delas de ampla concorrência e a outra metade reservada a candidatos contemplados por ações afirmativas, as chamadas cotas.

Podem se inscrever assentados da reforma agrária, beneficiários do Crédito Fundiário, educadores ligados a famílias atendidas pelo Incra, quilombolas e participantes de cursos de especialização promovidos pelo instituto.

O processo seletivo inclui prova presencial e análise do histórico escolar do ensino médio, ambas avaliações com caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições se encerram em caráter urgente já no dia 20 (sábado) deste mês. O resultado preliminar será divulgado em 14 de outubro de 2025, e o final até 16 do mesmo mês.

As aulas acontecerão no Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, em Caruaru, com início previsto para 20 de outubro de 2025.

Segundo a coordenação do Pronera, o curso busca formar médicos para atuar em áreas rurais e fortalecer o Sistema Único de Saúde, ampliando o atendimento em regiões historicamente carentes de profissionais.

A coordenadora-geral de Educação, Arte e Cultura do Campo do Incra, Clarice dos Santos, explica que o curso inédito é resultado da parceria articulada pelo Pronera, envolvendo o Incra, movimentos e organizações populares do campo e a Ufpe, assim como ministérios, especialmente o da Saúde.



“Celebramos a abertura desta turma pelo compromisso revelado por todas essas instituições na formação de médicos e médicas camponeses, em uma iniciativa que ajuda a fortalecer o SUS no atendimento à saúde nas áreas rurais, ainda um grande desafio no nosso país”, reforça a gestora.

As inscrições começaram no dia 10 deste mês e seguem até o sábado (20/9). O formulário está disponível no site da instituição educacional, no endereço www.ufpe.br/formas-de-ingresso/vestibular-ufpe.

Confira todos os detalhes no edital de seleção.

