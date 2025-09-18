MPGO é contra o fechamento do Centro Pop, proposto pela Prefeitura de Anápolis
Para o órgão, serviço é essencial e a sua extinção configuraria violação ao princípio da vedação ao retrocesso social, que impede a supressão de políticas públicas já implementadas
O Ministério Público de Goiás (MPGO) ingressou com uma ação civil pública para impedir o fechamento ou a mudança de destinação do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) de Anápolis.
Segundo o promotor de Justiça Paulo Martorini, a iniciativa contesta a proposta da Administração Municipal de transformar o espaço em um centro de referência psiquiátrica.
Para o MPGO, o serviço é essencial e a sua extinção configuraria violação ao princípio da vedação ao retrocesso social, que impede a supressão de políticas públicas já implementadas.
Ainda conforme o órgão, a manutenção do Centro Pop é indispensável para garantir direitos da população em situação de rua e assegurar a continuidade da rede de proteção social em Anápolis.
