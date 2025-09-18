Os signos que entraram na melhor fase e têm um anjo da guarda cuidando

Alguns signos estão prestes a viver dias de sorte, proteção espiritual e conquistas que podem mudar completamente o rumo de suas vidas

Gabriella Licia - 18 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Tan Danh/Pexels)

A astrologia aponta que determinados signos estão sob forte influência positiva e contam com uma energia especial de proteção.

É como se um anjo da guarda estivesse ao lado, guiando os passos, afastando obstáculos e abrindo portas para novas oportunidades.

Essa fase promete avanços no amor, prosperidade financeira e paz interior.

Mais do que nunca, é hora de acreditar nos sinais do destino, se abrir para novidades e confiar que o universo está conspirando a favor.

Veja abaixo quais são os signos que vivem esse momento de sorte e espiritualidade fortalecida.

Os signos que entraram na melhor fase e têm um anjo da guarda cuidando

1.Áries

Os arianos entram em um período de renovação e coragem. Projetos que estavam parados voltam a ganhar força, e novas oportunidades surgem no trabalho e nos relacionamentos.

É como se portas antes trancadas começassem a se abrir. O anjo da guarda desse signo traz confiança para enfrentar desafios e seguir em frente sem medo.

2.Câncer

Cancerianos recebem uma proteção especial voltada para a vida pessoal e familiar. Situações delicadas encontram soluções inesperadas e antigos conflitos tendem a ser resolvidos.

Essa é uma fase de acolhimento, onde a espiritualidade age para fortalecer laços e trazer mais tranquilidade ao coração.

3.Virgem

Os virginianos vivem um momento em que disciplina e fé caminham lado a lado. Eles passam a enxergar oportunidades em lugares onde antes só viam dificuldades.

O anjo da guarda guia suas escolhas, ajudando a tomar decisões certeiras que terão impacto positivo no futuro. É a fase ideal para colocar planos em prática com segurança.

4.Escorpião

A intuição dos escorpianos se intensifica ainda mais. Eles conseguem perceber sinais e caminhos que outras pessoas não enxergam, o que os ajuda a evitar situações negativas.

Essa conexão espiritual traz prosperidade e abre espaço para vitórias importantes. O anjo da guarda atua como um escudo contra energias ruins.

5.Aquário

Os aquarianos estão entrando em um ciclo de crescimento e expansão. Novos projetos, ideias inovadoras e até mudanças de vida recebem um empurrão da espiritualidade.

É uma fase de coragem para se arriscar, mas sempre com proteção divina garantindo que o caminho seja mais leve.

6.Peixes

Piscianos sentem de maneira ainda mais forte a presença espiritual ao seu redor. Sonhos reveladores, encontros inesperados e pressentimentos positivos confirmam que não estão sozinhos.

O anjo da guarda desse signo age de forma intensa, trazendo paz, inspiração e a certeza de que grandes bênçãos estão a caminho.

Como aproveitar essa fase

Independentemente do signo, essa é uma oportunidade única de se abrir para o novo e se conectar com a espiritualidade.

Valorizar os pequenos sinais, praticar a gratidão e confiar na própria intuição podem potencializar ainda mais as bênçãos que chegam.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!