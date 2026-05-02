Aos 46 anos, ex-jogador vive em sítio de luxo com 25 hectares e impressiona pelo conforto e exclusividade

Um ambiente repleto de sofisticação acolhe agora quem já dominou todos os gramados

Magno Oliver - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A trajetória de um dos maiores gênios da história do esporte atingiu uma fase de calmaria e extrema sofisticação. Ronaldinho Gaúcho, aos 46 anos, escolheu o interior do Rio Grande do Sul para estabelecer seu refúgio principal.

Longe dos holofotes constantes e da agitação das metrópoles, o craque reside atualmente em uma propriedade que reflete sua trajetória de sucesso. O local se tornou o cenário ideal para encontros familiares e momentos de lazer privado.

Estrutura de cinema no campo

O sítio, localizado em Eldorado do Sul, impressiona pela extensão de 25 hectares, o equivalente a 250 mil metros quadrados. A infraestrutura conta com vegetação preservada, montanhas ao redor e construções modernas voltadas ao bem-estar total.

Na área externa, uma piscina monumental decorada com uma bola de futebol gigante chama a atenção dos visitantes. O espaço ainda abriga áreas para churrascos e as famosas “peladas” entre amigos íntimos do anfitrião.

Exclusividade e valorização

A escolha pelo Rio Grande do Sul marca o retorno definitivo de Ronaldinho às suas raízes após anos residindo no Rio de Janeiro. De acordo com informações do Portal Terra e Extra, a fortuna do ex-atleta é estimada em R$ 580 milhões, garantindo a manutenção desse estilo de vida.

O imóvel é considerado um dos maiores pontos de encontro da elite esportiva na região Sul. Ali, o “Bruxo” afirma ter encontrado a felicidade plena em meio ao conforto absoluto e à privacidade total.

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