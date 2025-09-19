Anápolis em luto pela partida de empresário bastante querido na Vila Jaiara

Renato Alves de Morais, 50 anos, era dono de um bar tradicional na região

Da Redação - 19 de setembro de 2025

Renato Alves de Morais, 50 anos, era bastante conhecido na região da Vila Jaiara. (Foto: Reprodução)

A morte do empresário Renato Alves de Morais, 50 anos, bastante conhecido na Vila Jaiara, mergulhou Anápolis em tristeza. Dono de um bar tradicional, ele era lembrado pela alegria constante e pela forma simples de tratar clientes, amigos e moradores do bairro.

Renato estava internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, depois de sofrer queimaduras em mais de 60% do corpo.

A confirmação do óbito ocorreu nesta quinta-feira (18), uma semana após o incidente que mobilizou familiares, amigos e toda a comunidade da Vila Jaiara.

O velório aconteceu na Funerária Senap e o sepultamento no Cemitério São Miguel, na tarde desta sexta-feira (19). O clima foi de dor e profunda comoção.

Nas redes sociais, multiplicaram-se mensagens de pesar. Moradores da região lembraram Renato como um homem trabalhador e respeitado, que sempre recebeu a todos com sorriso aberto e generosidade.

Busque ajuda

O Portal 6 publica casos relacionados a suicídio apenas quando há grande repercussão social, como neste episódio, que comoveu Anápolis e gerou mobilização nas redes.

A decisão segue critérios de responsabilidade editorial, já que o tema envolve dor, sensibilidade e necessidade de conscientização.

Muitos enfrentam batalhas silenciosas que raramente são percebidas. O isolamento e a falta de diálogo ampliam o sofrimento, mas existem caminhos de acolhimento e apoio.

Quem passa por um momento difícil pode contar com o Centro de Valorização da Vida (CVV), que oferece atendimento gratuito, sigiloso e 24 horas por dia. O contato pode ser feito pelo telefone 188 ou no site cvv.org.br, onde há canais por chat, e-mail e Skype com voluntários preparados para ouvir e acolher.

