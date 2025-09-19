Anápolis em luto pela partida de empresário bastante querido na Vila Jaiara
Renato Alves de Morais, 50 anos, era dono de um bar tradicional na região
A morte do empresário Renato Alves de Morais, 50 anos, bastante conhecido na Vila Jaiara, mergulhou Anápolis em tristeza. Dono de um bar tradicional, ele era lembrado pela alegria constante e pela forma simples de tratar clientes, amigos e moradores do bairro.
Renato estava internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, depois de sofrer queimaduras em mais de 60% do corpo.
A confirmação do óbito ocorreu nesta quinta-feira (18), uma semana após o incidente que mobilizou familiares, amigos e toda a comunidade da Vila Jaiara.
O velório aconteceu na Funerária Senap e o sepultamento no Cemitério São Miguel, na tarde desta sexta-feira (19). O clima foi de dor e profunda comoção.
Nas redes sociais, multiplicaram-se mensagens de pesar. Moradores da região lembraram Renato como um homem trabalhador e respeitado, que sempre recebeu a todos com sorriso aberto e generosidade.
Busque ajuda
O Portal 6 publica casos relacionados a suicídio apenas quando há grande repercussão social, como neste episódio, que comoveu Anápolis e gerou mobilização nas redes.
A decisão segue critérios de responsabilidade editorial, já que o tema envolve dor, sensibilidade e necessidade de conscientização.
Leia também
- Polícia Civil traça perfil do serial killer de Rio Verde: “falta de empatia e remorso”
- Há 38 anos, Goiânia viveu o maior acidente radiológico do planeta
- Em meio ao pó, poeira e lama, moradores de Anápolis lutam há 20 anos para que rua seja asfaltada
- Símbolo de identidade e história, Estação Ferroviária de Anápolis chega aos 90 anos
Muitos enfrentam batalhas silenciosas que raramente são percebidas. O isolamento e a falta de diálogo ampliam o sofrimento, mas existem caminhos de acolhimento e apoio.
Quem passa por um momento difícil pode contar com o Centro de Valorização da Vida (CVV), que oferece atendimento gratuito, sigiloso e 24 horas por dia. O contato pode ser feito pelo telefone 188 ou no site cvv.org.br, onde há canais por chat, e-mail e Skype com voluntários preparados para ouvir e acolher.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!