Após demissão, mulher volta embriagada a clínica onde trabalhava em Goiânia e o pior quase acontece
Ação da ex-funcionária, que precisou ser contida pela GCM, deixou clientes e colaboradores da empresa assustados
Uma clínica médica no Setor Sul, em Goiânia, foi palco de grande confusão na noite da última quinta-feira (18). Uma mulher de 30 anos, demitida do local há cerca de um mês, retornou embriagada e acabou presa após agredir uma ex-colega e resistir à Guarda Civil Metropolitana (GCM).
Portal 6 apurou que a ex-funcionária pegou uma barra de ferro no estacionamento e arrancou um tufo de cabelo da vítima, também de 30 anos. Ela ainda tentou atingir um veículo Audi A4 branco que estava parado na frente do estabelecimento.
A ação violenta deixou clientes e funcionários assustados, já que o pior quase aconteceu: a vítima poderia ter sofrido ferimentos graves e até mesmo o veículo ter sido destruído, não fosse a intervenção rápida do vigilante e da GCM.
Populares acionaram a corporação e, quando a equipe chegou, a suspeita já estava contida. Durante a abordagem, no entanto, ela desobedeceu às ordens e ofereceu resistência, sendo necessário uso de técnicas de contenção para efetivar a prisão.
Leia também
- Mulher toma coragem e denuncia companheiro após ser agredida e torturada com extensão em Anápolis
- Motociclista morre após bater em ciclista que atravessava rodovia entre Goiânia e Goianira
- Caoa Chery está com vagas abertas em oito áreas; empresa paga um dos maiores vale-alimentação de Anápolis
- Aparecida de Goiânia receberá maior campeonato de futebol infantil do mundo
Mesmo dentro da viatura e já na Central Geral de Flagrantes (CGF), a mulher continuou se debatendo. Inicialmente a vítima demonstrou interesse em representar contra a agressora, mas depois desistiu de fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), alegando constrangimento.
Diante da situação, a ex-funcionária foi autuada por lesão corporal, ameaça, desobediência e resistência.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!