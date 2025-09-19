Após demissão, mulher volta embriagada a clínica onde trabalhava em Goiânia e o pior quase acontece

Ação da ex-funcionária, que precisou ser contida pela GCM, deixou clientes e colaboradores da empresa assustados

Augusto Araújo - 19 de setembro de 2025

Mulher pegou barra de ferro no estacionamento e arrancou tufo de cabelo de ex-colega. (Foto: Reprodução)

Uma clínica médica no Setor Sul, em Goiânia, foi palco de grande confusão na noite da última quinta-feira (18). Uma mulher de 30 anos, demitida do local há cerca de um mês, retornou embriagada e acabou presa após agredir uma ex-colega e resistir à Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Portal 6 apurou que a ex-funcionária pegou uma barra de ferro no estacionamento e arrancou um tufo de cabelo da vítima, também de 30 anos. Ela ainda tentou atingir um veículo Audi A4 branco que estava parado na frente do estabelecimento.

A ação violenta deixou clientes e funcionários assustados, já que o pior quase aconteceu: a vítima poderia ter sofrido ferimentos graves e até mesmo o veículo ter sido destruído, não fosse a intervenção rápida do vigilante e da GCM.

Populares acionaram a corporação e, quando a equipe chegou, a suspeita já estava contida. Durante a abordagem, no entanto, ela desobedeceu às ordens e ofereceu resistência, sendo necessário uso de técnicas de contenção para efetivar a prisão.

Mesmo dentro da viatura e já na Central Geral de Flagrantes (CGF), a mulher continuou se debatendo. Inicialmente a vítima demonstrou interesse em representar contra a agressora, mas depois desistiu de fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), alegando constrangimento.

Diante da situação, a ex-funcionária foi autuada por lesão corporal, ameaça, desobediência e resistência.

