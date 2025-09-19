Motociclista morre após bater em ciclista que atravessava rodovia entre Goiânia e Goianira

Tragédia aconteceu na GO-070 e assustou quem passava pelo local

Motociclista morre após bater em ciclista que atravessava rodovia entre Goiânia e Goianira
Motociclista teve morte confirmada ainda na GO-070. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite desta quinta-feira (18), na GO-070, entre Goiânia e Goianira.

Portal 6 apurou que um motociclista, de 59 anos, seguia pela rodovia quando, na altura do km 16, um ciclista, de 67, tentou atravessar a pista.

A moto acabou atingindo a bicicleta de forma transversal e, em seguida, colidiu contra o guard rail.

Com o impacto, o condutor da motocicleta morreu ainda no local, apesar da chegada do Corpo de Bombeiros. Já o ciclista ficou ferido, mas sobreviveu ao acidente.

Equipes da Polícia Militar (PM), do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia técnica foram acionadas para realizar os procedimentos de remoção do corpo e análise da cena.

A bicicleta foi entregue a um familiar do ciclista, enquanto a moto foi recolhida para o pátio da barreira da GO-070.

As circunstâncias da travessia e da dinâmica do acidente ainda deverão ser apuradas pela Polícia Civil (PC).

