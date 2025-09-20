Pressão 12 por 8 deixa de ser “normal” no Brasil e cardiologista explica o que muda para quem tinha esse valor

Nova diretriz classifica a faixa entre 9 como pré-hipertensão e reforça a importância da prevenção

Paulo Roberto Belém - 20 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Uma mudança importante nas diretrizes brasileiras de cardiologia trouxe alerta para milhões de pessoas: a pressão arterial de 12 por 8 (120×80 mmHg), que por muito tempo foi considerada “normal”, agora passa a ser classificada como pré-hipertensão.

A atualização, publicada no último 18 de setembro, estabelece que valores entre 12 por 8 e 14 por 9 (140×90 mmHg) precisam de acompanhamento médico mais próximo, com foco na prevenção da hipertensão e de doenças graves.

Segundo o cardiologista Thiago Marinho, do Hospital Mater Dei Goiânia, a mudança não significa que todos os pacientes nessa faixa precisarão iniciar remédios de imediato.

“Na maioria dos casos, apenas orientamos mudanças de estilo de vida, com reavaliação em poucos meses. Caso não haja melhora, pode ser necessário iniciar tratamento medicamentoso”, explica.

Entre as principais recomendações estão:

Reduzir o consumo de sal;

Praticar atividades físicas regularmente;

Manter uma alimentação saudável e balanceada;

Controlar o peso corporal.

A diretriz também trouxe uma meta de controle mais rígida, determinando que a pressão deve se manter abaixo de 13 por 8 mmHg (<130/80 mmHg) para reduzir riscos de complicações como infarto e AVC.

Marinho alerta ainda que, apesar de silenciosa, a hipertensão pode dar sinais de perigo que exigem atenção imediata, como dor de cabeça intensa, sonolência, dor no peito e falta de ar.