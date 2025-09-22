Banco do Brasil se pronuncia sobre abertura de novo concurso

Último edital foi publicado em dezembro de 2022, e período de validade está próximo do final

Natália Sezil - 22 de setembro de 2025

Imagem mostra faixada amarela da agência do Banco do Brasil em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Nesta segunda-feira (22), repercutiu a abertura do novo concurso do Banco do Brasil – a informação, no entanto, não procede.

Segundo divulgado à imprensa, “no momento, não há qualquer definição sobre um novo concurso e, por padrão administrativo, o BB sempre comunica formalmente toda e qualquer novidade relevante sobre o tema”.

O que colaborava para a expectativa de um novo processo seletivo, e dava esperança aos concurseiros, era o tempo desde o último certame.

Publicado em dezembro de 2022, o edital tinha validade de até um ano a partir da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por igual período. O prazo, portanto, esgota em 2025.

Segundo especulado, o cargo que abriria vagas seria o de Escriturário, para candidatos com nível Médio. A atuação seria nas funções de Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

O último concurso, também para essas vagas, foi regido pela Fundação Cesgranrio, com remuneração inicial de R$ 3.622,23, mais benefícios.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.