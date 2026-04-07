6 nomes femininos que estão entrando em extinção e quase não são mais registrados

Especialistas notam que termos antes populares agora ocupam as últimas posições nos registros nacionais

Magno Oliver - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O ciclo de renovação da identidade brasileira atravessa um momento de transição singular.

Recentemente, o debate sobre a longevidade de certas pautas no cotidiano ganhou força nas redes sociais após uma influenciadora digital, cujo trabalho é focado no atendimento ao público infantil, compartilhar uma observação intrigante: a ausência quase total de nomes que, há três décadas, eram onipresentes em salas de aula e maternidades.

Dados de cartórios e análises de tendências demográficas corroboram essa percepção. O fenômeno, conhecido como “arquivamento social”, ocorre quando nomes saturados em gerações anteriores deixam de ser transmitidos, abrindo espaço para sonoridades internacionais ou minimalistas.

6 nomes femininos que estão entrando em extinção e quase não são mais registrados

1. Andrielle

Variante que teve seu auge entre o final dos anos 80 e início dos 90, Andrielle sofreu com a ascensão de formas mais curtas ou grafias alternativas como “Adrielly”.

Atualmente, a complexidade da escrita e a mudança na preferência por nomes de origem francesa menos ornamentados colocaram esta opção em um patamar de baixa procura.

2. Helenice

Representante de uma era de nomes compostos por sufixos gregos, Helenice enfrenta um declínio geracional natural.

Por ser fortemente associado à geração dos “baby boomers”, o nome raramente é escolhido por pais jovens, que hoje buscam por “Helena”, sua raiz original, em vez da forma derivada.

3. Pamela

Embora tenha sido um fenômeno de popularidade nos anos 90, impulsionado pela cultura pop e referências internacionais, Pamela entrou em um rápido processo de desgaste e quase extinção.

A sonoridade, que antes remetia à modernidade, passou a ser vista como datada, resultando em uma queda vertical nos novos registros na última década.

4. Joice

Com uma trajetória de sucesso nas décadas de 70 e 80, Joice é um exemplo de nome que perdeu espaço para a “onda de nomes curtos com ‘Y’ e ‘H'”.

A simplicidade que antes era seu trunfo hoje compete com variações mais complexas ou nomes de origens distintas, como “Maya” ou “Eloá”, que dominam o ranking atual.

5. Luciana

Um dos nomes mais registrados no Brasil em meados do século XX, Luciana vive hoje um silêncio nos berçários.

O nome carrega um estigma de “nome de tia”, termo usado por demógrafos para designar nomes que ainda estão muito presentes na memória viva de adultos, mas que ainda não atingiram o status de “retrô chic” para serem resgatados.

6. Sara

Diferente dos demais, Sara é um nome bíblico e clássico. No entanto, sua versão sem o “H” final tem perdido terreno para grafias estilizadas ou para nomes bíblicos que se tornaram novas tendências, como “Rebeca” ou “Rute”. Embora ainda exista, sua frequência de registro é uma fração do que já representou no passado.

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