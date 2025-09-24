Alagamentos na Marginal Botafogo continuará sendo um problema se Mabel não agir

Histórico de alagamentos não é novidade para os goianienses, que a cada período chuvoso assistem ao mesmo roteiro de transtornos

Samuel Leão Samuel Leão -
Sandro Mabel, prefeito de Goiânia. (Foto: Alex Malheiros)

Após mais um transbordamento do Córrego Botafogo na terça-feira (23), que levou ao fechamento da Marginal Botafogo, o prefeito Sandro Mabel (UP) precisa colocar como prioridade do mandato a resolução desse problema recorrente que evidencia a necessidade urgente de soluções estruturais como bacias de retenção, modernização do sistema de drenagem, estudos de permeabilidade do solo e políticas de uso do solo que privilegiem áreas verdes.

O histórico de alagamentos não é novidade para os goianienses, que a cada período chuvoso assistem ao mesmo roteiro de transtornos, e a solução exige uma mudança de paradigma na gestão urbana com plano integrado de drenagem que contemple desde a revitalização das nascentes até a criação de corredores verdes, implementação de tecnologias inteligentes de monitoramento meteorológico e sistemas de alerta precoce.

Sem uma abordagem sistêmica e investimentos consistentes, a Marginal Botafogo continuará sendo refém das chuvas, e os goianienses seguirão pagando o preço da inércia administrativa com prejuízos materiais, perda de tempo e riscos desnecessários à sua segurança.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

