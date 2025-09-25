Nubank encerra fim de serviço no Brasil e anuncia novas regras para clientes a partir de 30 de setembro

Mudança atinge principal benefício do cartão Ultravioleta e altera condições de uso para os clientes.

25 de setembro de 2025

(Imagem: Captura de Tela/ YouTube)

O Nubank confirmou que vai encerrar no Brasil, a partir de 30 de setembro de 2025, o rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback do cartão Ultravioleta.

O benefício era considerado um dos grandes atrativos do produto desde o lançamento, mas será descontinuado em uma mudança estratégica da fintech.

De acordo com o banco digital, os valores já acumulados até a data limite continuarão disponíveis para os clientes, mas deixarão de render.

A justificativa do Nubank é que muitos usuários mantinham o saldo parado, o que não condizia com o objetivo do serviço.

Para compensar, a instituição anunciou um pacote de novas vantagens.

Entre elas estão cashback de 1,25% em todas as compras ou a opção de acumular 2,2 pontos por dólar gasto, pontos que não expiram e podem ser transferidos para programas de milhagem como Latam Pass, Smiles e Azul.

O pacote também inclui vantagens para compras pelo Nu Viagens, além de quatro acessos anuais a salas VIP da Priority Pass e um eSIM internacional com franquia renovável de 10 GB.

As mudanças virão acompanhadas de reajuste na mensalidade do cartão Ultravioleta, que passará a custar R$ 89.

A isenção será garantida apenas para quem gastar mais de R$ 8 mil por mês ou tiver ao menos R$ 50 mil investidos no banco.

Já para os clientes atuais, as condições anteriores: mensalidade de R$ 49 e isenção a partir de R$ 5 mil em gastos continuarão válidas por 12 meses.

Com essa reformulação, o Nubank deixa para trás o modelo de rendimento automático e aposta em benefícios voltados para consumo e viagens, reforçando sua estratégia de competir no mercado de cartões premium.

