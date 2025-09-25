Organizadores da Pecuária de Goiânia terão de pagar indenização por não terem feito o que deveriam

Situação aconteceu na edição da festa deste ano, que ocorreu em maio

Paulo Roberto Belém - 25 de setembro de 2025

Pecuária de Goiânia ocorreu em maio. (Foto: Divulgação)

Os organizadores da última edição da Pecuária de Goiânia, realizada em maio passado, terão de pagar indenização no valor de R$ 20 mil por danos morais coletivos devido à falta de acessibilidade no evento.

A decisão, publicada no último dia 18, é resultado de uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, por meio do Núcleo Especializado de Direitos Humanos (NUDH/DPE-GO).

O valor deverá ser pago pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) e a empresa Bahrem Eventos, devendo ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos. Da decisão ainda cabe recurso.

O que alegaram

Foi considerado pelos entes as denúncias de violação de direitos das pessoas com deficiência que foram à festa, o que foi demonstrado nos autos impetrados pela DPE-GO.

Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) decidiu também pela obrigação da reparação dos danos individuais sofridos pelas pessoas com deficiência prejudicadas pela falta de acessibilidade durante o evento.

Além disso, a SGPA e demais organizadores terão de realizar retratação pública e campanhas de educação em diretos sobre acessibilidade de inclusão em eventos, a serem divulgados em canais de comunicação.

Conforme apresentado na ação, o evento “privaou as pessoas com deficiência do direito ao lazer em igualdade de condições com as demais pessoas, representando uma afronta aos princípios da igualdade de dignidade humana”, o que foi acolhido pela 8ª Vara Cível.

