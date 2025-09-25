Projeto para autorizar instalação de pontos de recarga de carros elétricos avança na Câmara de Goiânia

Proposta autoriza a implementação desses pontos de carregamento em praças, parques e estacionamentos

Danilo Boaventura - 25 de setembro de 2025

Carregador de carros elétricos da Volvo. (Foto: Divulgação).

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Goiânia aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (24), o projeto do vereador Lucas Kitão (União Brasil) que regulamenta a instalação de postos de recarga para veículos elétricos e híbridos em locais públicos da capital.

A proposta autoriza a implementação desses pontos de carregamento em praças, parques e estacionamentos, como parte de uma estratégia para inserir Goiânia no conceito de Smart Cities e atender à crescente demanda por mobilidade elétrica.

Segundo o parlamentar, a criação dessa infraestrutura de recarga é fundamental para a expansão dos veículos elétricos no Brasil, especialmente em locais estratégicos como áreas públicas.

O projeto agora segue em tramitação na Câmara e pode ser aprovado ainda em 2025, colocando a capital goiana na vanguarda da mobilidade sustentável.

