6 sinais de glicose alta que passam despercebidos, segundo médicos

Sintomas silenciosos que o corpo dispara, e nem sempre percebemos, quando os níveis de açúcar fogem do controle

Anna Júlia Steckelberg - 26 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Desde que os primeiros registros médicos identificaram o diabetes, há séculos, já se suspeitava que “muito açúcar no sangue” fosse uma ameaça silenciosa.

No século XX, passou-se a relacionar níveis elevados de glicose com complicações nos rins, olhos e nervos, e hoje sabemos que muitos desses sinais aparecem antes mesmo do diagnóstico.

Em 2025, estudos recentes reforçam que oscilações glicêmicas têm impactos visíveis no organismo, por exemplo, uma pesquisa publicada no Scientific Reports evidencia que flutuações de glicose se associam a sintomas como formigamento e tontura, ainda que não haja uma doença aparente.

Mas quais são esses indícios sutis que costumam escapar da atenção? Médicos alertam que, antes de sintomas dramáticos aparecerem, há sinais que passam despercebidos no dia a dia, por isso, vale prestar atenção.

A seguir, conheça 6 sinais de glicose alta que muitos ignoram, segundo especialistas e fontes confiáveis:

6 sinais de glicose alta que passam despercebidos, segundo médicos:

1. Sede exagerada

Esse sintoma aparece quando os rins tentam eliminar o excesso de glicose filtrando mais líquido, o corpo puxa água dos tecidos, o que gera desidratação.

2. Urinar com frequência

A chamada poliúria ocorre porque o organismo precisa expelir glicose e usa a urina como meio — quem levanta várias vezes ao longo da madrugada para ir ao banheiro pode estar sinalizando algo.

3. Visão turva sem razão aparente

A glicose elevada causa alterações nos fluidos dos olhos, distorcendo temporariamente o foco visual.

4. Fadiga constante ou sensação de fraqueza

Apesar de haver grande açúcar no sangue, as células não conseguem absorvê-lo adequadamente — então o corpo fica sem “combustível” interno.

5. Perda de peso inexplicável

Quando o corpo não consegue usar glicose, passa a queimar gordura e proteínas como alternativa — resultado: emagrecimento sem dieta planejada.

6. Infecções recorrentes ou demora para cicatrizar feridas

O excesso de açúcar prejudica a resposta imunológica e a circulação local, dificultando a recuperação da pele.

Esses indícios surgem de forma gradual e discreta, por isso muitas pessoas os ignoram, inclusive médicos que não suspeitam de hiperglicemia em pacientes sem histórico claro.

Segundo a Mayo Clinic, os sintomas de hiperglicemia geralmente não são perceptíveis até que os níveis ultrapassem 180-200 mg/dL.

Vale lembrar: detectar esses sinais não equivale a diagnóstico. O exame padrão é a glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada (HbA1c), usados para medir níveis médios de açúcar no sangue ao longo do tempo.

Ignorar esses sinais pode trazer riscos graves: pesquisadores de 2025 alertam que níveis elevados persistentes de glicose já em jovens podem acelerar danos cardíacos, levando a alterações na função do músculo cardíaco e hipertrofia ventricular.

News-Medical

Se você percebeu qualquer desses sintomas com frequência, não espere. Procure um clínico ou endocrinologista e peça exames de glicemia — identificar precocemente a hiperglicemia pode evitar complicações sérias no futuro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!