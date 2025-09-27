Quem tem algum desses sobrenomes pode ter direito à herança portuguesa, segundo especialistas

Descendentes de determinados sobrenomes podem solicitar o benefício e garantir acesso a direitos na União Europeia

Magno Oliver - 27 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A procura pela cidadania portuguesa cresce a cada ano entre brasileiros. Mais do que um elo cultural, o passaporte europeu se tornou uma porta de entrada para novas oportunidades de estudo, trabalho e qualidade de vida.

O que muita gente não sabe é que, em alguns casos, o sobrenome da família pode ser um indício importante para dar início ao processo de reconhecimento.

Contudo, especialistas em genealogia afirmam que descendentes de famílias com origem em Portugal têm direito à nacionalidade, desde que consigam comprovar a linha de descendência com documentos históricos.

De acordo com a legislação portuguesa, filhos, netos e até bisnetos de portugueses podem solicitar a cidadania. O sobrenome é apenas um indicador de origem, mas por si só não garante o direito.

Afinal, é necessário reunir certidões de nascimento, casamento e óbito que provem a ligação direta com ancestrais portugueses. Esse levantamento documental pode ser feito tanto em cartórios brasileiros quanto em registros históricos de Portugal.

Sobrenomes ligados à cidadania portuguesa

Alguns sobrenomes tradicionais de Portugal aparecem com frequência em processos de reconhecimento de cidadania. Entre os mais citados estão:

1. Silva

Um dos mais comuns em Portugal, significa “selva” e foi trazido ao Brasil na época da colonização.

Assim, muitas famílias com esse sobrenome possuem conexões históricas associadas a propriedades e títulos.

2. Santos

Frequentemente ligado a linhagens religiosas e nobres, pode indicar direitos a heranças antigas. Sua origem remete aos dogmas da Igreja Católica e à ideia de “santo”.

3. Pereira

Vem da árvore que dá peras. Famílias com esse sobrenome podem ter registros que remontam a propriedades ou bens, especialmente em regiões onde a fruta era cultivada em abundância.

4. Oliveira

Ligado a áreas rurais e propriedades agrícolas. Um dos ancestrais mais conhecidos foi Dom Pedro de Oliveira, que fundou o Solar das Oliveiras, na freguesia de Santa Maria, de onde a família se espalhou.

5. Carvalho

Com origem em áreas florestais, é um sobrenome associado a terras e recursos naturais. Afinal, entre judeus portugueses, remete à ideia de longevidade e resistência.

6. Ferreira

Remonta ao século XII e está entre as linhagens mais antigas e nobres do país, frequentemente vinculada a famílias com propriedades históricas.

Benefícios de ter cidadania portuguesa

Dessa forma, o reconhecimento da cidadania portuguesa garante acesso a uma série de direitos, como:

Viver, trabalhar e estudar em qualquer país da União Europeia;

Entrar sem visto em mais de 180 países;

Acesso facilitado a bolsas de estudo e intercâmbios;

Possibilidade de transmitir a cidadania para os descendentes.

Resgate histórico e oportunidade para o futuro

Mais do que um documento, a cidadania portuguesa representa um resgate das raízes familiares.

Contudo, para muitos brasileiros, é também uma oportunidade de conquistar novas perspectivas, seja por meio da mobilidade internacional, seja pelo fortalecimento do vínculo com a história dos antepassados.

