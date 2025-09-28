Funcionário do Banco do Brasil pede R$ 1 milhão para liberar invasão a sistema

Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou operação para investigar o caso e apreendeu celular e notebook do suspeito

Magno Oliver - 28 de setembro de 2025

Agência do Banco do Brasil. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um funcionário da área de tecnologia do Banco do Brasil (BB) é investigado por tentar negociar suas credenciais de acesso ao sistema da instituição em troca de R$ 1 milhão.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o objetivo seria liberar a entrada de criminosos na rede corporativa para a realização de fraudes de grande valor.

O suspeito foi alvo de operação na sexta-feira (26). Durante as buscas, os agentes apreenderam um celular e um notebook do suspeito, que passarão por perícia.

De acordo com a delegada Isabel Dávila, ao G1, o funcionário não chegou a ser preso, mas colaborou com os investigadores e deve ser indiciado. A identidade dele não foi revelada.

Fraude frustrada

As investigações apontam que o suspeito teria acertado o recebimento de R$ 1 milhão em troca do repasse de suas credenciais. O acordo foi frustrado graças a uma ação conjunta entre a polícia e o banco.

O Banco do Brasil informou, em nota, que detectou a tentativa de invasão por meio de monitoramento interno e acionou imediatamente a polícia.

A instituição acrescentou que possui protocolos de governança que impedem que acessos isolados de funcionários resultem em prejuízos para clientes ou para a própria empresa.

Nota do BB

“O Banco do Brasil informa que detectou e frustrou a tentativa por meio de monitoramento interno; e adotou todas as providências no seu âmbito de atuação. O BB acionou a polícia e colabora com as investigações sobre o caso.

O banco possui processos estabelecidos para monitoramento e apuração de situações suspeitas contra a instituição e acrescenta que seu padrão de governança inibe que acessos isolados a credenciais de qualquer funcionário possam causar impactos financeiros a clientes ou à empresa.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!