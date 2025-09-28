Governo Federal toma decisão sobre volta do horário de verão neste ano

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2025

Horário de verão voltou às discussões nas últimas semanas. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A volta do horário de verão não acontecerá neste ano. Apesar das especulações recentes, o Governo Federal confirmou que a medida segue suspensa, pelo menos até 2026.

O Ministério de Minas e Energia (MME) afirmou que a questão é constantemente avaliada, mas que, diante da atual situação do Sistema Interligado Nacional (SIN), não há necessidade de mudanças.

Os reservatórios estão em níveis considerados adequados, garantindo estabilidade no fornecimento de energia.

Por que o tema voltou ao debate?

Historicamente, o horário de verão tinha como objetivo reduzir o consumo durante os horários de pico, ajudando a diminuir custos de operação do sistema.

Especialistas reconhecem essa vantagem, mas ponderam que outras alternativas podem ter impacto mais eficaz hoje.

Para o professor Helder Queiroz, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a adoção de usinas de prontidão para atender momentos de maior demanda pode ser uma saída mais prática do que mexer nos relógios da população.

“O custo da geração no horário de pico acaba sendo mais elevado. Ao suavizar o consumo, podemos reduzir esses custos”, explicou.

Decisão depende do presidente

A retomada do horário de verão depende de decreto presidencial. Caso fosse adotada, a mudança valeria entre outubro e fevereiro. Por ora, porém, não há prazo para que o governo volte a discutir a aplicação da medida.

