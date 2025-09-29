Em defesa do IPASGO

Quando falamos de direitos essenciais, a saúde pública ocupa posição de destaque

Antônio Gomide - 29 de setembro de 2025

(Foto: Igor Caldas)

Em Goiás, o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado (Ipasgo) representa, além de um plano de saúde, um patrimônio coletivo, construído ao longo de décadas, e que hoje faz parte da vida de mais de meio milhão de servidores e suas famílias.

A confiança depositada no Ipasgo mostra a importância de tê-lo forte e acessível. É nele que muitas pessoas encontram uma saída diante de momentos delicados, quando precisam de atendimento médico ou de um exame com urgência. Por isso, sempre levamos esse debate à tribuna da Assembleia Legislativa, cobrando soluções e defendendo melhorias que garantam esse serviço essencial.

Nos últimos anos, porém, aumentaram as dificuldades. Especialmente nos municípios do interior de Goiás. Marcar uma consulta simples virou um desafio. Realizar um exame em tempo adequado, muitas vezes, exige deslocamentos cansativos até a capital. Nosso mandato tem alertado para esses problemas, porque compreendemos que o servidor não pode ser penalizado por falhas na gestão e prestação dos serviços.

Esses problemas não apagam o valor do Ipasgo. Pelo contrário, deixam claro o quanto precisamos cuidar melhor desse patrimônio.

Um caminho possível é retomar um modelo de administração tripartite, com participação do governo, dos servidores e dos prestadores. Essa experiência já mostrou bons resultados no passado, garantindo equilíbrio financeiro e continuidade no atendimento.

Transparência na gestão, valorização dos prestadores de serviço e fortalecimento da rede de atendimento no interior são medidas fundamentais.

Saúde é prioridade! Valorizar e defender o Ipasgo é valorizar quem serve ao nosso Estado. É reafirmar o compromisso com a saúde dos servidores e com o bem-estar de todos os goianos.