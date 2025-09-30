Comandante de CPMG em Anápolis disse que compartilhou “por engano”

Comandante afirma que, ao repassar o conteúdo para grupos de amigos particulares, acabou direcionando também ao grupo profissional

Danilo Boaventura - 30 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Poder Goiás)

Após a coluna Rápidas contar que um comandante de um Colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG) de Anápolis estava fazendo proselitismo político e ideológico em um grupo de WhatsApp da equipe de professores e corpo pedagógico da instituição, ele enviou uma nota no mesmo espaço pedindo desculpas pelo ocorrido.

No texto, o oficial alega que a mensagem foi encaminhada “por engano” para o grupo de trabalho, após recebê-la “em outro contexto”.

Ele finalizou pedindo desculpas pelo “inconveniente” e solicitando que “a postagem seja retirada imediatamente a quem dispuser”. Mal sabe ele que só a Justiça tem esse poder.